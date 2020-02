Uomini e Donne: Oscar Branzani ha voltato pagina, ecco chi è la nuova fidanzata

Oscar Branzani ha voltato pagina dopo la storia finita male con Eleonora Rocchini. Ecco chi è la sua nuova fidanzata

Uomini e Donne: Oscar Branzani volta pagina dopo Eleonora Rocchini

Oscar Branzani è diventato popolare al pubblico di Canale 5 dopo aver partecipato come tronista a Uomini e Donne. C’erano tante critiche sul suo percorso perché molti credevano che fosse nel programma di Maria De Filippi solamente per cercare visibilità. Invece, alla fine ha deciso di scegliere Eleonora Rocchini. Tra loro c’è stata una storia di tre anni, finita qualche mese fa molto male.

Ad oggi Oscar sembra aver voltato pagina in amore e sul web ci sono le prime indiscrezioni della sua nuova relazione. L’ex tronista sembra aver definitivamente archiviato la sua storia d’amore con Eleonora, per iniziare un nuovo viaggio insieme a Flavia Natalini, Miss Lazio che ha partecipato a Miss Italia 2019. Che cosa ne pensate di questa coppia? Ancora nulla di ufficiale, ma se la relazione andrà avanti sicuramente ne sentiremo parlare.

La lite con Eleonora

Oscar ed Eleonora si sono scambiati molte frecciatine sui social quando è iniziato il loro periodo di crisi. Poi è intervenuta anche la sorella di Oscar, Dalila, la quale considerava Eleonora come una sorella. Tra le due, però, c’è stato un forte litigio e le due si sono anche aggredite fisicamente in un locale. Sui social sono iniziate le accuse di tradimento e di maltrattamenti.

Infatti, Dalila ha svelato a tutti che Eleonora si ha avuto una relazione con il suo ex fidanzato, per il quale ha sofferto molto, mentre era ancora insieme a Oscar. Eleonora, invece, ha detto di essere stata aggredita psicologicamente e fisicamente da Oscar durante la loro relazione e di aver perdonato diversi tradimenti. Il tutto è finito oggi in tribunale.

Le ultime coppie di Uomini e Donne

Come Oscar e Eleonora, anche Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino non si sono lasciati bene e continuano a scambiarsi frecciatine sui social. Anche Manuel Galiano attacca spesso Giulia Cavaglia, così come Alessio Campoli lo fa con Angela Nasti. Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati da qualche mese.

A fronte di molte coppie che non si sono trovate bene fuori Uomini e Donne, ce ne sono altre che invece si amano davvero. Le ultime in ordine di tempo sono Alessandro e Veronica, Giulia e Daniele. Ma anche Andrea e Natalia, Teresa e Andrea, Andrea e Arianna, Lorenzo e Claudia. Come non menzionare poi Marco e Beatrice, in attesa del loro secondo figlio, Francesca e Eugenio, Alessio e Aldo, entrambe le coppie con due bambini.