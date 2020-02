Uomini e Donne, Tina fuori controllo sugli ex di Gemma: “Ennio è morto”, la De Filippi s’infuria

La puntata odierna di Uomini e Donne è stata alquanto scoppiettante, specie per i soliti teatrini tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ci sono alcuni telespettatori che si sono stufati di assistere sempre alle solite guerre tra le due dame. Altri, invece, continuano a mostrarsi particolarmente divertiti dagli esilaranti spettacoli mandati in onda.

Nella messa in onda di oggi, però, la Cipollari ha perso completamente il controllo, sta di fatto che ha pronunciato alcune frasi, parecchio serie, che hanno infastidito Maria De Filippi. Quest’ultima, dopo aver redarguito più volte la sua opinionista, le ha chiuso il microfono.

La battuta fuori luogo di Tina a Uomini e Donne

La tracotanza di Tina è davvero insostenibile a Uomini e Donne. Oggi pomeriggio la collega di Gianni Sperti è tornata sugli ex fidanzati di Gemma ed ha voluto fare un excursus di tutte le sue frequentazioni. Secondo il punto di vista della Cipollari, la sua rivale sarebbe uscita e avrebbe baciato oltre 40 uomini. In realtà, la dama bianca si è difesa chiarendo che non fosse affatto così.

Gemma, infatti, si è accinta alla cartina geografica contenente tutti gli uomini venuti in studio per corteggiarla ed ha cominciato a scartare quelli con cui non avesse fatto nulla. Nel momento in cui si è giunti al nome di Ennio, l’opinionista ha guardato la sua immagine e poi ha dichiarato che, data la sua età avanzata, sarà sicuramente morto. Tali parole, però, hanno indispettito la padrona di casa, la quale ha chiesto alla sua opinionista di smetterla.

La conduttrice s’infastidisce

Tina, però, non ha dato minimamente importanza alle parole della conduttrice, sta di fatto che ha continuato il suo show a Uomini e Donne. La donna ha così continuato per un altro po’ di tempo facendo divertire molto i presenti in studio. All’ennesima battuta scurrile e fuori luogo, però, la De Filippi si è arrabbiata ed ha detto di essere costretta a spegnerle il microfono.

Dopo quest’allegra scena, Gemma si è accomodata al centro dello studio per conoscere un nuovo cavaliere. Il nuovo arrivato è sembrato così preso dalla dama al punto da dirle di impazzire quando si raccoglie i capelli. Sarà la volta buona?