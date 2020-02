Luigi Celentano, la madre: “Torna a casa, nessuno ti minaccerà più”

Il settimanale Giallo ha recentemente intervistato Fulvia Ruggiero. La donna è la madre di Luigi Celentano, 18enne scomparso la notte tra l’11 e il 12 febbraio 2017. Fulvia ha dichiarato che aspetta il suo amato figlio da oramai tre anni.

Sperava che prima o poi si facesse vivo, ma dal giorno della su scomparsa la signora è costretta a soffrire un dolore incredibile, ignara della reale sorte del suo ragazzo. Ci sono giornate, ha dichiarato Fulvia, in cui le sembra di impazzire a causa dell’assenza di Luigi. Fulvia si augura che stia bene e che si sia fatto una vita da qualche parte.

Luigi Celentano: un mistero lungo tre anni

Luigi Celentano scomparve misteriosamente da Meta di Sorrento, in provincia di Napoli. Il ragazzo aveva problemi di bullismo e viveva, inoltre, un pessimo rapporto con il compagno della madre.

Il 18enne aveva un carattere molto sensibile e coltivava una grande passione: quello della moda. Sperava un giorno di fare carriera in tale ambito come modello. A tre anni di distanza, il destino di Luigi è incerto. Il giovane ha fatto perdere completamente le tracce.

Le rassicurazioni di Mamma Fulvia

Riguardo i problemi di Luigi Celentano a Meta di Sorrento, la madre ha dichiarato che da allora molte cose sono cambiate. Sono passati 3 anni e i ragazzi che lo offendevano e picchiavano sono cresciuti e, probabilmente, a detta di Fulvia, non fanno più i bulli.

Anche la vita della donna è cambiata, affermando di essersi lasciata con l’uomo con cui il figlio non andava affatto d’accordo. L’unico desiderio di Fulvia è poter riabbracciare Luigi, poter sapere come se la passa, cosa ha fatto e cosa sta facendo attualmente.

Tuttavia, mamma Fulvia non chiede a Luigi di tornare forzatamente. La signora Ruggiero ha affermato che se suo figlio è attualmente felice, non può che esserlo altrettanto. Vorrebbe solo che il ragazzo la chiamasse per comunicarle che sta bene, nient’altro. La madre non riesce a credere suo figlio non sia più di questo mondo. Più che altro, quando pensa a lui, Fulvia immagina che Luigi abiti in una grande città, con un lavoro ed una bella casa.