Il Segreto, anticipazioni: Ignacio arriva a Puente Viejo

Manca pochissimo alla nuova stagione de Il Segreto, che inizierà dopo l’incendio del paese ad opera di Fernando Mesia. Nel cast arriveranno ben sedici personaggi, che daranno il via ad intriganti trame. Tra essi spicca Ignacio Solozabal, interpretato dall’attore Manuel Regueiro. Che ruolo avrà nell’amata telenovela campionessa di ascolti su Canale 5?

Il Segreto: chi è Ignacio

Il Solozabal sarà un personaggio piuttosto ambiguo, che movimenterà la vita di Puente Viejo. L’uomo, molto ricco, proviene da una famiglia originaria di Biscaglia, che ha trovato fortuna grazie alla lavorazione dell’acciaio.

Ignacio si trasferirà al paesino con l’obiettivo di costruire una miniera e arricchirsi ulteriormente, sfruttando il fatto che i terreni sono stati devastati dall’incendio appiccato da Fernando. L’uomo diventerà inoltre il nuovo proprietario della Casona, antica dimora di Francisca Montenegro (Maria Bouzas), che resterà assoluta protagonista anche nella dodicesima stagione de Il Segreto.

Ignacio, oltre ad essere un imprenditore senza scrupoli, è anche padre di famiglia. Le sue tre figlie, dai caratteri molto diversi, gli daranno parecchi grattacapi. Marta (Laura Minguell), Rosa (Sara Sanz) che si innamorerà di Adolfo e Carolina (Berta Castañé), che invece avrà un amore tormentato con Pablo (Adrian Exposito).

Pablo si scoprirà essere il pupillo di Ignacio, che accolse in casa sua in tenera età. Stando alle anticipazioni de Il Segreto però, il rapporto tra il Solozabal e il giovane si rivelerà molto più complicato del previsto.

Ignacio e Isabel, tra amore e odio

Le notizie de Il Segreto riguardo il personaggio di Ignacio sono molto precise. Solozabal avrà due fidati collaboratori, che lo aiuteranno a gestire la miniera di Puente Viejo. Si tratta di Jesus Urrutia (Angel Hector Sanchez) ed Encarnacion (Arantxa Aranguren). Ignacio vivrà con Isabel, ma il loro rapporto sarà decisamente conflittuale.

La Marchesa sembrerà covare del rancore nei confronti di Ignacio. Solo con il passare delle puntate de Il Segreto si scoprirà il reale motivo. La nobildonna è innamorata del suo amante, che in quel momento si troverà in Francia. A dare un po’ di gioia ad Isabel sarà l’adorato figlio Adolfo (Adrian Pedraja).

La situazione si complicherà quando il ragazzo inizierà ad interessarsi di Marta e Rosa, cosa che farà infuriare la donna. Ignacio e Isabel arriveranno più volte allo scontro. Come svelano le anticipazioni spagnole de Il Segreto inoltre, i due si alleeranno per tenere nascosta Francisca nel padiglione della tenuta, in modo da avere il massimo potere sul paese. Una storyline che terrà i telespettatori con il fiato sospeso, visti i numerosi colpi di scena.