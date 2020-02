Beautiful, anticipazioni: Thomas incastra Liam per avere Hope

Ormai, la storyline sulla finta morte di Beth sta tenendo alta l’attenzione tra i fan di Beautiful. Nelle prossime puntate, la situazione si farà ancora più complicata, soprattutto dopo l’arrivo di Thomas.

Tra le altre novità, Wyatt e Flo decideranno di fare il grande passo nella loro relazione e andranno a vivere insieme. Thomas invece metterà in atto un piano per distruggere Liam ed avere Hope tutta per sé.

Beautiful anticipazioni Usa: il piano di Thomas

Nelle prossime puntate della soap opera, Thomas contatterà il suo vecchio amico Vincent, appena uscito di prigione. Il giovane Forrester gli chiederà degli allucinogeni per mettere in atto il suo piano per drogare Liam. Hop noterà lo strano comportamento dello Spencer, ma non potrà certo immaginare cosa ci sia sotto.

La situazione precipiterà durante il giorno del Ringraziamento. La droga farà effetto e abbatterà le inibizioni di Liam, tanto che si lascerà andare con Steffy. Come rivelano le anticipazioni di Beautiful, i due trascorreranno una notte di passione insieme.

Al risveglio, Liam si sentirà molto confuso e si sentirà in colpa nei confronti di Hope, alla quale però racconterà quanto accaduto. La Logan Jr si infurierà e dirà allo Spencer di non avvicinarsi mai più a lei. Nell stesso tempo, Thomas manipolerà Douglas per arrivare a portare Hope nelle sue braccia.

Gli spoiler della soap Beautiful svelano che sarà proprio il bimbo, istruito dal folle Forrester, a chiedere ad Hope di sposare suo padre. Stranamente, Ridge sarà contento del matrimonio e cercherà in tutti i modi che Liam e Brooke non si mettano in mezzo, finendo per allontanare inevitabilmente la moglie.

Xander indaga su Thomas