Una Vita anticipazioni: Susana sospetta che Ramon abbia un’amante

Cosa succederà nelle prossime puntate di Una Vita? La nuova dark lady di Acacias, Genoveva, troverà Ursula a casa sua. La Dicenta, rimasta senza casa e un soldo, si troverà in mezzo ad una strada.

Nel frattempo, Antonito sarà chiamato alle armi. Se partirà per la guerra, troverà certamente la morte. A tal proposito, Lolita avrà un’idea per imbrogliare l’ispettore militare. Ramon invece farà insospettire Susana, certa che il Palacios abbia una relazione con la domestica Carmen.

Una Vita, nuove trame: Ramon nasconde qualcosa

Sospettosa come sempre, Susana noterà che tra Ramon e Carmen c’è una certa complicità. La donna affronterà a viso aperto la cameriera che, imbarazzata, negherà tutto. Nel frattempo, il Palacios stringerà una forte amicizia con un nuovo arrivato al quartierino, un certo Alfredo Bryce, importante banchiere.

L’uomo si scoprirà essere il marito di Genoveva, da poco rimasta vedova di Samuel Alday. Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, i vicini saranno incuriositi dalla nuova coppia. Genoveva e Alfredo hanno una notevole differenza d’età e sembrano avere fatto un patto misterioso.

Un altro nuovo personaggio, Emilio, movimenterà il quartierino. Il ragazzo si farà conoscere dopo aver messo al tappeto Victoriano, reo di aver cercati di abusare di Tape. Per fortuna, il piano di Lolita andrà a buon fine e l’ispettore firmerà la liberatoria affinché Antonito non vada in Africa.

Tuttavia, verrà a scoprire che le motivazioni addotte dal Palacios non sono veritiere. Continuando con le anticipazioni di Una Vita, Marcelina aiuterà Servante a trasportare un tubo ma un incidente sarà fatale. Servante verrà colpito in testa e, a causa del trauma subito, inizierà a farneticare e a comportarsi in modo strano.

Antonito preoccupato per la sua sorte

Stando alle nuove trame di Una Vita, l’ispettore annullerà la liberatoria e Antonito dovrà partire per la guerra in Africa. Come se non bastasse, il giovane scoprirà la relazione di suo padre con Carmen.

Intanto, Bellita costringe Cinta a non uscire di casa, preoccupata per le sue intemperanze. La ragazza però non smetterà di pensare ad Emilio. Dopo diversi anni, arriverà una notizia che farà felice Dopores: Hipólito sta per tornare dalla Germania.

Ramon non saprà come gestire la relazione con Carmen, visto che anche suo figlio è contrario. Inoltre, i vicini cominciano a sospettare che tra loro de ci sia del tenero. Preoccupato per la sua sorte, Antonito penserà ad un altro piano per non partire per il servizio militare.

Senza dire nulla a Rosina, si recherà dall’ispettore militare con l’intento di corromperlo offrendogli una grossa somma di denaro. Infine, le anticipazioni di Una Vita svelano che Genoveva e Lolita faranno pace ma la dark lady si accorgerà di essere seguita a vista…