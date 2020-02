Lorella Cuccarini e Alberto Matano lanciano una frecciatina velenosa a Sanremo 2020?

Dopo essere andati in onda per cinque giorni di seguito da Sanremo per la 70esima edizione del Festival della canzone italiana, La vita in diretta è tornata nella sua sede originario di Roma. Inoltre lo storico rotocalco di Rai Uno che si occupa di cronaca e gossip ha ritrovato di nuovo la sua sigla di quest’anno, ‘Vita ce ne’, brano di Eros Ramazzotti.

Nella giornata di lunedì I due conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini una volta entrati nello studio capitolino del centro Teulada hanno fatto una battuta che sembra essere una frecciata alla kermesse canora. I due padroni di casa erano felici di aver riascoltato ancora una volta la sigla dopo un’overdose di Sanremo.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano tornano nello studio romano de La vita in diretta

Subito dopo Lorella Cuccarini ha detto che la canzone di Eros Ramazzotti è perfetta come sigla de La vita in diretta. Poi ha commentando la battuta fatta dal collega Alberto Matano ad inizio puntata. Quindi dopo essere stati ospitati per cinque giorni al Palafiori di Sanremo, i due conduttori della trasmissione di Rai Uno sono tornati alla tradizionale programmazione.

Mentre la settimana prima gran parte degli argomenti erano incentrati sulla manifestazione canora più importante del nostro Paese. Nonostante la messa in onda della kermesse canora che di è svolta nella cittadina ligure, il rotocalco Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso è riuscita lo stesso a battere la concorrenza.

Le attrici della fiction Rai L’amica geniale ospiti a La vita in diretta

A chiudere l’appuntamento di lunedì 17 febbraio 2020 de La vita in diretta è stato invece l’intervento di Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Chi sono? Si tratta di due attrici diventati popolari grazie ad una serie.

Infatti i due conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno invitato entrambe per ricordare ai telespettatori del programma di Rai Uno la messa in onda del secondo episodio della popolare e seguitissima fiction L’amica geniale. Ricordiamo che questo sceneggiato è diretto da Saverio Costanzo, figlio del grande Maurizio.