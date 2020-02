Serena Rutelli si è lasciata con Alessandro Prince Zorresi “Siamo 2 mondi opposti”

Sul social l’annuncio di Serena Rutelli, con Alessandro Prince Zorresi è finita, la figlia di Barbara Palombelli dice che la causa è stata l’incompatibilità di carattere

E’ finita la storia d’amore tra Serena Rutelli e Alessandro Prince Zorresi, i due non stanno più insieme. Fino a qualche tempo fa si era parlato perfino di matrimonio, e adesso la notizia sembra una doccia fredda.

E’ la stessa Serena a dare la notizia sul social e a comunicarla ai suoi followers. La figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli ha deciso di farlo sapere per essere sincera con i fan. Ma il vero motivo per cui lo ha fatto è per dire a tutte che si può voltare pagina.

Proprio per questo ha deciso di annunciare a rottura della sua relazione nel giorno di San Valentino, per dire che anche se finisce si può ricominciare. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Serena è stata molto seguita sul social quindi ha ritenuto opportuno fare chiarezza.

Fra Serena Rutelli e Alessandro troppe incomprensioni

Mentre lei era ancora nella casa tutti sapevano che il loro era un amore forte e che quando sarebbe uscita avrebbero convissuto. I due parlavano infatti spesso di andare a convivere, anzi per qualche tempo si era addirittura parlato di nozze.

La loro frequentazione è dunque proseguita dopo l’uscita della dolce dalla casa del GF. Anche i fan si erano affezionati al fidanzato Alessandro e fra loro le cose pareva procedessero alla grande. Ma invece non era così, e lo rivela Serena nel suo annuncio.

Fra loro c’erano molte incomprensioni, non riuscivano a comprendersi, in molte cose erano due mondi opposti. Tuttavia, Serena con questo non ha rinnegato il bellissimo sentimento che li ha uniti. Il loro amore è stata una delle cose più belle della sua vita.

La rottura per incompatibilità di carattere

Serena e Alessandro si sono lasciati perché fra loro c’erano quindi troppe incomprensioni, dovute ai loro caratteri diversi. Ma non per questo la figlia della Palombelli ha detto che intende rinunciare all’amore, anzi!

Ha invece ribadito che l’amore deve essere coltivato con grande determinazione e pazienza, e quando finisce, si deve ripartire più forti di prima. La rottura con Alessandro Prince Zorresi ha lasciato sbalorditi gli utenti, che finora non avevano capito nulla.

L’annuncio dato da Serena è stato poco tempo dopo aver dato quello della convivenza. I fan erano infatti convinti che i due stessero assieme felici e contenti. E invece non era così!