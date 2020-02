Uomini e Donne, anticipazioni 18 febbraio: Gianni e Barbara al veleno, lei piange

Secondo appuntamento del parterre senior di U&D

Anche oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 va in onda Uomini e Donne, precisamente il secondo appuntamento settimanale del Trono over. Dopo mezza puntata dedicata agli ex di Gemma Galgani tirati fuori dal l’opinionista Tina Cipollari, nella giornata odierna i telespettatori assisteranno ad un acceso scontro tra Gianni Sperti e una storica dama.

Stiamo parlando di Barbara De Santi che accuserà l’ex ballerino di Amici e Buona Domenica di essere stato un mantenuto. A fornire le anticipazioni è il sito Il Vicolo delle News.

Spoiler Trono over: Gianni Sperti litiga con la De Santi

Gli spoiler dell’appuntamento odierno del Trono over di Uomini e Donne, svelano che per Barbara De Santi giungerà in studio un nuovo cavaliere pronto a fare la sua conoscenza. Nessuno dei presenti si aspettava l’arrivo di un nuovo uomo per la maestra he ha annunciato un singolo in estate, in particolare Gianni Sperti. Quest’ultimo, però, dopo la presentazione della new entry, deciderà di punzecchiare la dama.

Il collega di Tina Cipollari, infatti, esordirà chiedendo: “Lo tieni perché è un bel ragazzo o perché abita in Svizzera e fa il brocker”. Ma la replica della diretta interessata non è tarata ad arrivare che, come al suo solito lancerà una nuova frecciata velenosa. La donna, infatti, gli dirà che non si farà mantenere come qualcun altro qui dentro.

Uomini e Donne: Barbara De Santi scoppia a piangere

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano che Gianni Sperti non rimarrà in silenzio innescando immediatamente un botta e risposta di fuoco con la dama del Trono over. Quest’ultima, infatti, lo accuserà di essersi fatto mantenere per alcuni anni, riportando le parole dell’ex moglie Paola Barale quando è stata ospite a Live Non è la D’Urso.

La maestra, però, smentirà tutto a cospetto ella padrona di casa Maria De Filippi. L’opinionista, però, avrà avrà le prove mostrando degli screen dove la De Santi avrebbe scritto le stesse cose a una sua fan sotto a una foto. Messa con le spalle al muro la donna scoppierà a piangere. Quindi alla fine sarà costretta a chiedere scusa in lacrime a Gianni.