Fabrizia De André esplode in diretta, con Francesca “Sono stufa!”

In diretta a Pomeriggio 5 Fabrizia De André dice alla sorella Francesca che è stufa, e chiede aiuto a Barbara D’Urso

Continua la guerra fra Francesca De André e la sorella Fabrizia. Quest’ultima è stata ospite a pomeriggio 5, la trasmissione di Barbara D’Urso, dove ha detto di essere stufa di questa situazione.

Ma di cosa ha parlato Fabrizia? a cosa si riferiva? La sorella di Francesca ha rivelato che da settembre contro di lei piovono accuse di complotto.

Dopo aver fatto un appello in tv alla sorella Fabrizia non ha ottenuto risposta. A dicembre però Francesca si è fatta sentire per prendere dei vestiti a casa della sorella. Per prenderli ha fatto passare un amico, ma non ha voluto vedere la sorella. E così Fabrizia adesso si è stancata e ha ribadito ancora una volta che non ha a che fare con Biagio D’Anelli.

Fabrizia De André ha detto alla sorella di essere stufa

Fabrizia ha anche aggiunto di essere dispiaciuta per quanto successo e ha anche chiesto aiuto a Barbara per recuperare il rapporto con la sorella. E’ anche disposta a fare la macchina della verità, anche all’ascensore, pur di tornare a parlare con Francesca.

La d’Urso ha quindi invitato Francesca a non isolarsi e a recuperare il rapporto con Fabrizia. Ha anche aggiunto che in questo modo non vedrebbe crescere il nipotino, quindi sarebbe meglio che facesse pace con la sorella.

Per diversi anni Francesca è stata opinionista a Pomeriggio 5, e Carmelita, visto che la conosce bene, ha a cuore la vicenda. Perciò ha promesso a Fabrizia che farà qualcosa per riunirle, nonostante Francesca pare sia ben decisa a non cedere.

Fabrizia accusata di aver fatto un complotto

Francesca pare abbia accusato Fabrizia di aver messo in piedi un complotto per farla lasciare con Giorgio Tambellini. Secondo lei, la sorella non gradisce il giovane e voleva che i due si lasciassero.

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio Francesca De André ha detto che comunque è abituata a stare senza la sua famiglia. Per lei la famiglia sono gli amici, e non ha più fiducia in Fabrizia. L’accusa è rivolta anche a Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello, colpevole di aver ordito il complotto insieme a Fabrizia.

Fabrizia spera comunque che un giorno Francesca possa cambiare idea e possa voler ricucire il rapporto con lei, per stare insieme e volersi bene.