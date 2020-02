Antonella Mosetti “Nuda nella vasca” si è spinta fin troppo (FOTO)

Lo scatto di Antonella Mosetti nella vasca nuda e senza veli ha fatto impazzirei fan, la showgirl non aveva mai osato come ora

Torna a far impazzire i fan Antonella Mosetti, ma gli scatti adesso sono molto più bollenti che in passato. La showgirl si mostra in tutta la sua bellezza e non ha paura di mostrarsi anche troppo su Instagram. I suoi scatti sono davvero spettacolari!

A 44 anni la Mosetti sfoggia un fisico da urlo, che non ha nulla da invidiare alle ventenni. La showgirl si è goduta un momento rilassante mentre stava trascorrendo un soggiorno lontano dai riflettori. E così si è fatta riprendere mentre mostra il suo esplosivo décolleté.

La Mosetti appare con le mani mentre coprono il seno, ma nuda e nella vasca da bagno. La mise provocante e lo sguardo seducente rendono lo scatto particolarmente audace. La foto è talmente piaciuta ai fan che in pochi minuti i complimenti sono stati davvero tantissimi.

Antonella Mosetti mostra il suo esplosivo décolleté

Una fan ha detto alla showgirl che è fantastica, e non poteva essere altrimenti con quelle curve da urlo. Tanti i complimenti, tra cui favolosa, bellissima, e anche espressioni molto belle che hanno fatto piacere ad Antonella.

La Mosetti rappresenta per molti il sogno proibito, la donna che tanti vorrebbero avere accanto, e in poco tempo conquista 2mila like. La showgirl è seguitissima sul social e quindi è sicuro che lo scatto conquisterà moltissimi altri like.

Amata e spesso anche contestata, Antonella Mosetti di certo non passa inosservata, e anche la sua carriera la dice lunga su di lei. Inizialmente ha lavorato come modella e ha anche recitato nei film Un vampiro a Miami e Le donne non vogliono più.

La Mosetti e la sua carriera

La Mosetti nel 1993 ha anche preso parte al programma di Gianni Boncompagni Non è la Rai ed è diventata presto una delle beniamine.

Da quel momento la sua carriera è stata in ascesa e si è consolidata con altre trasmissioni. Tra le più famose a cui ha preso parte vi sono Ciao Darwin, Paperissima Sprint e Casa Raiuno. Tutti ricordano anche la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2016.

Questa esperienza ha rimesso in gioco la Mosetti e da allora è stata opinionista in diversi programmi di Barbara D’Urso. La showgirl ha anche spopolato u Instagram, dove la conduttrice pubblica spesso scatti bollenti, che fanno impazzire i fan!