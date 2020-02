Auricolari true wireless: l’evoluzione finale degli auricolari e le loro potenzialità

C’erano una volta gli auricolari con il cavetto, poi per rendere le cose più confortevoli qualcuno ha inventato quelli wireless che ci hanno svincolato dallo stesso lasciandoci maggiore libertà. Poi un bel giorno sono arrivati anche gli auricolari true wireless e la storia si è conclusa, con il miglior sistema audio per comodità e fluidità del suono. Cerchiamo di capire perché scegliere degli auricolari true wireless e quali sono i vantaggi di questi prodotti.

Gli auricolari nei tempi moderni, indispensabili

Gli auricolari sono prodotti che si possono oggi utilizzare con un’ampia gamma di prodotti digitali: dal computer, allo smartphone, dal tablet al lettore mp3. Sempre più spesso le persone si ritrovano ad aver bisogno di ascoltare, basta pensare, ad esempio, a quanto stia aumentando l’invio dei messaggi vocali rispetto a quelli scritti su WhatsApp; al fatto che tanti seguono i notiziari da Youtube invece che leggere le informazioni o all’abitudine ormai diffusa di ascoltare la musica o guardare video mentre si usano i mezzi pubblici.

Avere la possibilità di ascoltare è insomma oggi quasi imprescindibile e per questo ormai non c’è nessuno, quasi, che non possieda delle cuffie auricolari. Gli ultimi modelli sono praticamente tutti wireless, cioè senza filo. I vantaggi di avere degli auricolari senza filo sono evidenti. Essi consentono di fare diverse attività mentre si ascolta, non avendo l’ingombro dei cavetti che pendono dalle orecchie.

Oggi come oggi utilizzando particolari modalità delle sorgenti a cui le cuffie wireless si possono collegare è possibile utilizzare più cuffie nello stesso momento, coinvolgendo così nell’ascolto più utenti. Con gli auricolari con filo questo non sarebbe ovviamente possibile. Ecco che quindi in tutto silenzio e nel rispetto delle persone che ci stanno attorno è possibile per esempio guardare un film sul tablet insieme al proprio compagno di viaggio o seguire un videocorso, o altro.

L’ultima novità della tecnologia: gli auricolari true wireless

La comodità di indossare degli auricolari wireless è indiscussa, eppure ancora tale tipologia non era ancora stata del tutto perfezionata in particolare relativamente al comfort di indossarli. Il passo successivo nel mondo degli auricolari rispetto ai semplici auricolari wireless sono gli auricolari true wireless.

Oltre ad avere un design decisamente di tendenza questi auricolari sono molto comodi, compatti e leggeri da tenere nella cavità dell’orecchio. Molto spesso i gommini hanno il design in-ear per essere più saldi all’orecchio. Tutti gli auricolari sono venduti con la loro custodia di ricarica che contiene una batteria che permette di aumentarne moltissimo l’autonomia, visto che si ricaricano ogni volta che le si ripone nella loro scatoletta.

In commercio chiaramente ci sono diversi modelli di cuffie true wireless, ma non sono tutte uguali ecco perché se non si conosce il settore è meglio leggere una guida all’acquisto per trovare quello che si adatta alle proprie esigenze. È importante non farsi convincere solo dal buon prezzo perché a volte può essere un compromesso per ovviare a qualche mancanza del prodotto. Funzionalità come isolamento del rumore, stabilità, lunga carica, ottima connettività sono cose che si pagano, è vero, ma ne vale la pena.