Oroscopo Paolo Fox 18 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 18 febbraio porta una ventata di novità. Per i nativi dell’Ariete è una giornata tormentata, invece, per i nati sotto il segno Vergine è piena di emozioni. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 18 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata non mancano piccoli tormenti, soprattutto in campo lavorativo. In amore ci sono nuove risorse e qualche bella prospettiva. Inoltre, sentite l’esigenza di vedere un futuro sereno.

Toro – Se negli ultimi tempi qualcuno ha cercato di rubarvi qualcosa, entro venerdì sarà possibile rimettere ogni cosa al proprio posto. Nell’aria c’è qualcosa di buono e i prossimi tre giorni possono essere utili anche per l’amore.

Gemelli – È importante ritrovare la voglia di amare. Coloro che hanno avuto problemi in campo lavorativo finalmente riusciranno ad essere più positivi. Già da venerdì si può parlare di un recupero in amore.

Previsioni di martedì 18 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – Fino a giovedì preparatevi a discutere, non sarà per colpa vostra ma per questioni esterni. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di parlare solo se necessario, perché questo è un momento in cui tutto ciò che vi propongono non vi soddisfa.

Leone – In questo momento è utile pensare un po’ di più ai soldi, perché ne sono usciti tanti sia per la casa che per altri problemi. Nonostante qualche disagio nell’ambito lavorativo, questo è un martedì favorevole per recuperare un po’ di ottimismo.

Vergine – Fino a giovedì saranno giornate molto importanti, emozionanti e forti. Giove, Saturno e Luna sono in aspetto favorevole. Questo splendido aspetto dei pianeti aiuta nel recupero generale, e anche Marte regala energia.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Se avete intenzione di fare una grande scelta, potete farla entro aprile. Questa giornata di martedì mette alla prova la vostra pazienza. Per non fare polemiche, potreste dire sì a qualcosa anche se non vi piace. Evitate l’ambiguità.

Scorpione – Al momento, ci sono perplessità e problemi fisici. È da fine dicembre che state lottando per ottenere quella tranquillità e quella forma fisica che ancora vi manca. Se avete qualcosa in mente da dire, o dovete risolvere un problema, cercate di muovervi entro mercoledì.

Sagittario – Le prossime saranno giornate interessanti, specie per le attività pratiche. Chi deve fare delle proposte interessanti o chi deve riscuotere qualcosa, entro giovedì potrebbe ottenere un grande successo. Venerdì si parlerà di amore.

L’oroscopo di Paolo Fox del 18 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Tra questo martedì e giovedì è probabile che giunga una comunicazione di lavoro importante. Chi ha un’attività autonoma può fare qualcosa in più, mentre i lavoratori dipendenti devono attendere notizie dai superiori. Chi di recente ha avuto problemi in amore, ora inizia a vedere un miglioramento.

Acquario – Se dovete fare delle scelte importanti, non fatele con rancore ma con razionalità. Questo consiglio è rivolto soprattutto ai giovani che pensano di emigrare e anche a coloro che sono stanchi di portare situazioni poco remunerate. Ci vuole pazienza.

Pesci – Tra martedì e giovedì avrete delle stelle interessanti. Domani il Sole sarà nel vostro segno e in qualche modo ci sarà un recupero, forse anche più sicurezza. Se all’inizio dell’anno avevate deciso di lasciare un lavoro, adesso siete più tranquilli grazie a una persona che vi protegge.