L’Amica Geniale 2 anticipazioni e replica terza e penultima puntata: il grande segreto di Lenù

Le anticipazioni de L’Amica Geniale 2 annunciano grandi svolte nella vita di Lila e Lenù. Dopo un’estate a Ischia, le due amiche d’infanzia si allontanano per un po’. Mentre Elena è impegnata con gli studi, Raffaella si lascia travolgere dalle emozioni mai provate in vita sua.

Quando la giovane Cerullo abbandona la salumeria per andare a lavorare al negozio di calzature, Lenù decide di andare a trovarla per raccontare le ultime novità. Ecco gli spoiler della penultima puntata della fiction ispirata all’omonimo romanzo di Elena Ferrante, in onda lunedì 24 febbraio in prime time su Rai 1.

Anticipazioni L’Amica Geniale 2, trama terza puntata: Lila cambia lavoro

La terza delle quatto puntate de L’Amica Geniale 2 è suddivisa in due episodi. Il primo s’intitola ‘Il Tradimento’, invece, il secondo ‘La Rabbia’. Nel primo episodio, Pinuccia, morsa dai sensi di colpa, decide lasciare Ischia per tornare dal marito Rino.

Lila, dopo il bacio focoso con Nino Sarratore, si lascia andare a emozioni fino a ora inesplorate. Delusa dall’atteggiamento della migliore amica e indifferente alle lusinghe di Bruno, Elena si ritrova a custodire un segreto ancora più grande della moglie di Stefano.

Nel secondo episodio le due amiche partono da Ischia per tornare nel rione. Il rapporto d’amicizia che c’è tra Lenù e Lila subisce un cambiamento. Per un po’ di tempo, le due ragazze non si vedono più.

Ciò che è successo a Ischia ha segnato la loro amicizia. La signorina Greco, dopo aver scoperto che Raffaella non lavora più in salumeria ma al negozio di scarpe, decide di andare a salutarla. Dopo aver superato l’esame di maturità, Lenù vince una borsa di studio e s’iscrive alla Normale di Pisa.

Replica L’Amica Geniale 2: dove e quando rivedere la penultima puntata

Chi ha perso la terza puntata de L’Amica Geniale 2 o chi vuole rivederla, può recuperarla sia in streaming e sia in Tv. Dopo qualche ora dalla messa in onda, la penultima puntata viene caricata sul sito RaiPlay. Scaricando l’omonima applicazione gratuita, potete guardare comodamente il quinto e il sesto episodio tramite tablet, smartphone e Smart Tv.

La replica della terza delle quattro puntate del secondo capitolo de L’Amica Geniale, va in onda due volte su Rai Premium. La prima replica è in programma venerdì 28 febbraio alle ore 21:20. La seconda replica, invece, va in onda sabato 29 febbraio alle ore 23:25 circa.