Scandalo a Uomini e Donne, Gemma Galgani mette le mani negli slip di un cavaliere: parola di Tina Cipollari

Scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Nella giornata di lunedì i telespettatori di Uomini e Donne hanno visto un nuovo show messo in scena da Tina Cipollari e Gemma Galgani. La storica opinionista ha preso la cartina geografia dell’Italia e su vi erano scritti i nomi dei cavalieri che in questi dieci anni ha frequentato la dama torinese.

Tra questi Ennio che la vamp lo ha ricordato come morto. Ovviamente la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino ha provato in tutti i modi a difendersi dagli attacchi della nemica.

In pratica Gems si è lamentata del fatto che Tina la sta facendo passare per quella che non è visto che lei crede nell’amore. Inoltre ha ribadito che il suo ex Ennio non è morto, anzi ha precisato che era prestante e più grande di lei.

Maria De Filippi chiude il microfono alla vamp frusinate

Tina Cipollari nella puntata di lunedì del Trono over di Uomini e Donne era su di giri visti i discorsi che faceva in studio. Alla vamp non andava bene il fatto che la dama torinese piangesse senza alcun lacrima e che cerca un certo prototipo di cavaliere.

L’ex moglie di Kikò Nalli ha usato delle parole abbastanza forti offendendo la sua acerrima nemica. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi rimproverando la collega sul fatto di aver fatto morire Ennio quando in realtà è vivo e vegeto.

Inoltre la Cipollari ha confidato che la Galgani avrebbe messo le mani negli slip di uno dei suoi cavalieri. Poi in studio sono arrivati due nuovi spasimanti per la piemontese e la frusinate gli ha voluto fare delle domande molto piccanti. Peccato che non le ha sentite nessuno visto che la padrona di casa le ha fatto chiudere il microfono.

Un nuovo cavaliere pazzo di Gemma Galgani

Al Trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha fatto capire al pubblico che non cerca certi tipi di rapporti all’inizio di una relazione sentimentale. In poche parole ha affermato che a lei interessa la conoscenza e poi tutto il resto. Poi uno dei due cavalieri giunti in studio per conoscerla ha fatto un’affermazione molto forte: “Quando porti i capelli raccolti mi fai diventare pazzo!”.