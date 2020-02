Serena Enardu, è lei l’ultima eliminata del Grande Fratello VIP

La puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP ha riservato non poche emozioni sia all’interno che all’esterno della casa. Tra le fasi più attese della serata vi era indubbiamente quella dell’eliminazione di un concorrente.

Uno tra Serena Enardu e Fabio Testi avrebbe dovuto abbandonare per sempre il programma. Come avrà votato il pubblico? Chi è stato eliiminato definitivamente dal gioco?

Le nominations e l’eliminazione di Serena Enardu

Serena Enardu sarebbe dovuta uscire già nella puntata di venerdì 14 febbraio. Era, infatti, insieme a Licia Nunez, la protagonista del televoto che alla fine, comunque, non ha portato ad alcuna eliminazione. Essendo, però, stata la meno “salvata” tra le due donne, proprio Serena era finita di diritto in nominations e, quindi, al televoto fino alla serata di ieri 17 febbraio.

Ad annunciare l’eliminazione non è stato, stavolta, il solito Alfonso Signorini. Ci hanno pensato all’interno della casa a leggere il verdetto. Il compito, in particolare, è toccato a Fernanda Lessa e non è, forse, una casualità. Le due donne, difatti, non hanno avuto un bel rapporto all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Mentre Fernanda tifava per Fabio Testi, Pago faceva il tifo, mano nella mano, per la sua Serena.

La lettura del verdetto, però, è stata inclemente. Ad abbandonare per sempre la casa sarebbe stata Serena. Salutati tutti i suoi coinquilini, in particolare una triste Antonella Elia, Serena Enardu, accompagnata sull’uscio da Pago, è uscita. Varcata la porta rossa un’automobile la condurrà direttamente in studio.

L’ingresso di Serena in studio

Serena Enardu entra in studio certamente preoccupata per quella che sarebbe stata la reazione del pubblico nei suoi confronti. D’altra parte, durante la sua permanenza in casa, se ne sono dette tante, come quella dell’accordo con Pago. L’ingresso, però, è avvenuto tra gli applausi. Un po’ stizzita è apparsa Wanda Nara al momento di salutare la Enardu. È risaputo che la signora Icardi non ha apprezzato il comportamento di Serena nella casa.

La percentuale di gradimento di Serena, però, risulta bassa dato che solo il 38% del pubblico avrebbe voluto salvarla. Poco male! Lei si è dimostrata felice e alla domanda di Signorini “tu e Pago vi sposerete?” risponde raggiante “Credo proprio di sì!”.