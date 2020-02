Francesca Fialdini, Tiberio Timperi dice tutta la verità sul loro rapporto: “Io e lei siamo…”

Le nuove avventure televisive di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini

Dopo un anno insieme alla guida de La vita in diretta, Tiberio Timperi e Francesca Fialdini hanno preso due strade differenti. Il conduttore romano è tornato a condurre Uno Mattina in Famiglia affiancato quest’anno da Monica Setta raggiungendo dei record strepitosi.

Mentre la professionista toscana è al timone di Da noi…A ruota libera, il programma domenicale di Rai Uno che ogni settimana si scontra contro Domenica Live di Barbara D’Urso.

Ma in che rapporti sono rimasti i due ex colleghi? Ricordiamo che l’anno scorso durante il loro percorso insieme, soprattutto all’inizio ci sono stati alcuni scontri e frecciatine. A rivelare il tutto ci ha pensato lo stesso Timperi grazie ad una recente intervista.

La verità su Tiberio Timperi e Francesca Fialdini

Intervistato da un noto magazine di gossip e televisione, Tiberio Timperi ha messo subito le cose in chiaro ribadendo che lui e Francesca Fialdini sono amici e si sento spesso al telefono. Poi ha confidato che quando discutevano a La vita in diretta lo facevano per raggiungere un accordo migliore.

Poi il conduttore romano si è espresso sulle notizie di gossip che all’epoca erano circolate sul loro conto dicendo che molte persone hanno parlato a vanvera. In poche parole si sono creati troppi pettegolezzi intorno ai due professionisti Rai e sulle loro liti in tanti ci hanno ricamato inventandosi cose non vere. I loro erano solamente scambi di opinioni, quindi tra i due non c’è mai stata una guerra.

Il sogno nel cassetto del conduttore romano

Come detto prima Francesca Fialdini e Tiberio Timperi dallo scorso autunno conducono due programmi differenti, ma sempre su Rai Uno. Nel corso dell’intervista il professionista capitolino ha rivelato il suo grande sogno, ovvero di condurre ancora una volta Verdetto Finale alla pari di Uno Mattina in Famiglia.

Il presentatore romano, inoltre, ha confidato che quel programma gli ha dato molte soddisfazioni. Inoltre gli piacerebbe presentare una trasmissione sulle auto visto che è un grande appassionato di motori.