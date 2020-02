Oroscopo Branko 18 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 18 febbraio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per i 12 segni zodiacali. Siete curiosi di conoscere la vostra nuova situazione astrologica? Ecco le previsioni degli astri della giornata di martedì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 18 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Sole in Acquario vi invita a compiere un gesto di generosità e di simpatia in un rapporto di lavoro o contatto. Per questo gesto altruistico può aiutarvi molto nell’ambito extraprofessionale. Questa giornata di martedì è ideale per parlare d’amore.

Toro – La razionalità è la carta vincente per le iniziative d’affari ma per i rapporti ci vuole molta intuizione. Per fortuna, voi sentite. Da domani, le stelle saranno tutte al vostro fianco fino a primavera.

Gemelli – Da domani, Sole in Pesci porta forti tensioni anche nel matrimonio. Il vostro obiettivo principale è l’ambiente professionale, dovrete usare l’intelligenza e avviare le vostre iniziative sotto la Luna giusta.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata le donne del segno si sentono stanche, deluse e depresse a causa dell’ostilità di Venere e Luna. Avete voglia di ribellarvi in campo lavorativo a causa dei forti contrasti con collaboratori e vecchi soci.

Leone – In mattinata la Luna passa dal Sagittario al Capricorno, dal campo dell’amore agli affari. Venere, invece, si risveglia in Ariete, cercate di vivere l’amore con più passione possibile. Prossimamente avrete altre occasioni di un amore nuovo, ma oggi dovete concentrarvi sul successo. Attenzione ai reumatismi.

Vergine – Luna in Capricorno muove i vostri affari e le vostre iniziative professionali. Domani Sole in Pesci, Mercurio retrogrado, qualche errore di impostazione vi scapperà. In questa giornata di martedì l’amore è splendido.

Previsioni di martedì 18 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata il campo lavorativo assume un significato diverso rispetto ai giorni scorsi. Domani Sole in Pesci, Mercurio e Nettuno alzano il sipario anche sulle collaborazioni. L’amore sembra sparito. Qualcuno lo ha visto?

Scorpione – Situazione creative anche nel settore casa, proprietà, beni immobili. Cogliete al volo l’ottima occasione immobiliare che prosegue fino a primavera. Il settore lavorativo è molto bollente. Per i medici, gli avvocati e gli artisti questo è un momento eccezionale.

Sagittario – Dedicate questa giornata alla ricerca di momenti perduti nella vita di coppia, potreste anche recuperare un po’ di intimità. Non vi manca nulla ma siete voi che non puntate gli occhi nella direzione giusta. Vi manca viaggiare, detestate Mercurio in Pesci, da domani anche il Sole.

L’oroscopo di Branko del 18 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Inno all’amore, a Parigi succedono episodi hard ma qui la situazione è abbastanza noiosa: nessuno fa più l’amore. Questo è un oroscopo vincete per il campo professionale, infatti, si risveglia l’istinto riformatore. Ce la farete!

Acquario – In questa giornata si brinda a quell’amore che ancora non siete riusciti a convincere, a conquistare. Fino ad aprile dovete rallentare, modificare un po’ il ritmo. State lavorando troppo!

Pesci – Domani Sole entra nel vostro segno e apre la nuova bella navigazione. In campo lavorativo cercate di dare il via alle novità che arrivano in questa giornata e riprendete i contatti utili per la carriera, gli affari. Nelle collaborazioni ci sono dei cambiamenti clamorosi. Se chiarite tutto prima di aprile, avrete una stagione matrimoniale davvero felice.