Antonella Elia contro il GF VIP e Signorini: “Mi sfruttate per gli ascolti” (VIDEO)

Nella puntata di ieri sera, lunedì 17 febbraio, del GF VIP è avvenuto un durissimo scontro tra Antonella Elia, Patrick e Alfonso Signorini. Il conduttore ha posto subito l’accento sulla lite avvenuta in settimana tra i due concorrenti e sono andati in onda anche dei filmati. Dalle clip in questione, tutti hanno inteso che la Elia avesse esagerato e avesse accusato ingiustamente il suo coinquilino.

Quando tutti si sono scagliati contro la showgirl, quest’ultima ha perso le staffe ed ha cominciato ad attaccare la produzione del programma. Alfonso, ovviamente, non è potuto rimanere in silenzio, per questo motivo è scoppiato un vero caos.

La sfuriata della Elia contro il GF VIP

Patrick e Antonella si sono scontrati duramente in settimana a causa di un motivo decisamente banale, ovvero, chi dovesse lavare i piatti. La situazione è degenerata al punto che la concorrente ha accusato il suo interlocutore di averla strattonata.

Sia telespettatori, sia presenti in studio non hanno dato molto peso a questo gesto, accusando piuttosto la donna di parlare a sproposito di temi seri quali la violenza sulle donne. Alfonso Signorini, quindi, ha preso la parola per chiedere ad Antonella Elia il motivo per cui ha agito in quel modo e la protagonista ha perso le staffe ed ha attaccato tutto il GF VIP.

Stando a quanto rivelato da lei durante la puntata, la produzione starebbe sfruttando la sua presenza solo per fare un po’ di ascolti. Dopo aver pronunciato queste parole, il presentatore le ha chiesto se ce l’avesse anche con lui e lei ha confermato. (Continua dopo il video)

Signorini mette al suo posto Antonella

A quel punto, il padrone di casa ha redarguito la sua interlocutrice smentendo categoricamente tali accuse. In seguito, ha esortato tutti i partecipanti a prendere la situazione per quello che è, cioè, un gioco. Proprio per questo motivo, tutti dovrebbero dare meno peso a quello che accade.

Ad ogni modo, dopo la sfuriata di Antonella Elia contro il GF VIP, Patrick ha provato a rimediare a tutto quello che è accaduto avvicinandosi alla coinquilina. Quest’ultima, però, ha avuto una reazione spropositata ed ha cacciato via il concorrente chiedendogli di lasciarla in pace.