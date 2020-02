Giovanni Conversano contro Serena Enardu dopo l’eliminazione: “Sei nella storia” (FOTO)

Serena è stata, sicuramente, tra le persone più discusse di questa edizione del GF VIP. Nel corso della puntata di ieri, la donna era al televoto contro Fabio Testi ed è stata la meno votata. Per tale motivo, ha abbandonato definitivamente la casa più spiata d’Italia. Puntuale come un orologio svizzero è arrivato il commento di Giovanni Conversano contro la sua ex Serena Enardu.

L’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogato contro la ragazza ponendo l’accento su quanto il pubblico non avesse mai apprezzato la sua presenza in casa. Secondo il punto di vista del giovane, i telespettatori avrebbero capito di che pasta sia fatta la sua ex.

Il percorso di Serena Enardu al GF VIP

Tre volte al televoto e tre volte fatta fuori dal pubblico, questa è la storia della fidanzata di Pacifico Settembre nel reality show. L’ex gieffina ha fatto la sua prima apparizione nel programma in una delle prime puntate.

In quell’occasione, chiese a Pago una seconda chance e il pubblico doveva votare se farla restare in casa oppure no. L’esito fu negativo. La scorsa settimana, invece, era in nomination contro Licia Nunez e anche in tale occasione il pubblico votò affinché fosse lei ad uscire.

Quel televoto, però, non era finalizzato all’eliminazione, ma solo all’individuazione del primo nominato della settimana successiva. Al terzo colpo, però, Serena Enardu è stata eliminata e non poteva mancare il commento di Giovanni Conversano. Il suo ex fidanzato ha detto che i fan del programma hanno compreso la scarsa sincerità della donna, ragion per cui non le hanno permesso di restare.

Il commento di Giovanni Conversano

Per l’ex tronista, quindi, è finito il tempo nel quale l’ipocrisia e il vittimismo la facevano da padroni. Adesso è giunto il momento della verità, quella che si sta rivelando parecchio scomoda per la fidanzata di Pago. Secondo Giovanni Conversano, Serena Enardu non sta facendo altro che provare a trovare un modo per uscire pulita da tutta questa storia.

A suo avviso, non è realmente innamorata del cantante e il pubblico potrebbe aver compreso questa cosa. Per tale ragione, la donna è passata sicuramente nella storia, per aver perso tre televoti su tre.