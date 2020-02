Avete mai visto la madre di Simona Ventura? Ecco Anna Paragoni, due gocce d’acqua con la figlia [FOTO]

Simona Ventura: il lavoro, l’amore e la famiglia

Dallo scorso settembre Simona Ventura è tornata alla guida di un programma domenicale dopo la lunga esperienza di diversi anni fa con Quelli che il calcio. Infatti ogni settimana dalle 12 alle 13 su Rai Due va in onda Settimana Ventura che ha preso il posto di Mezzogiorno in Famiglia. Anche dal punto di vista sentimentale Super Simo è follemente innamorata della dell’imprenditore Giovanni Terzi.

In occasione di San Valentino la professionista piemontese ha scritto sul suo account Instagram una bellissima dedica d’amore in suo onore. E a proposito di social, di recente la donna ha postato alcune foto in compagnia della madre Anna Paragoni e la loro somiglianza è incredibile.

Chi è Anna Paragoni?

Per chi non lo sapesse la signora Anna Paragoni è la madre di Simona Ventura. Si tratta di una donna elegante e molto distinta ed famosa come la figlia. La settimana scorsa la conduttrice torinese ha voluto rendere omaggio la donna che l’ha messa al mondo, in occasione del suo compleanno.

In che modo? Attraverso alcuni scatti postati sul suo seguitissimo account IG. Nel messaggio che accompagna le foto, SuperSimo ha scritto “Questa sequenza di è per dimostrarti quanto ti voglio bene. Buon compleanno mamma, ti voglio tanto bene”. (Continua dopo il post)

Il compleanno della madre di Simona Ventura

Nelle foto in questione è possibile vedere Simona Ventura insieme alla madre Anna Paragoni. E’ possibile vedere l’affetto che provano l’una per l’altra, infatti la conduttrice torinese guarda il genitore con una tenerezza infinita. I post della professionista Rai sono stati apprezzati moltissimo da tutti coloro che la seguono sui social network.

Tra i vari commenti giunti sotto gli scatti anche quello di un volto noto del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci che ha augurato alla signora Anna ‘buon compleanno’ e anche il compagno della Ventura, l’imprenditore Giovanni Terzi che molto presto potrebbe diventare suo marito. Ecco le foto che ha ricevuto migliaia di likes: