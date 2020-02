“Ha sputato in faccia alla moglie…”: Stefano De Martino nella bufera per il gesto contro Belen Rodriguez: il video choc

L’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono innamorati più che mai. Da quasi un anno sono tornati nuovamente a formare una coppia e da qualche tempo pensano di allargare la famiglia.

Tuttavia nelle ultime ore il ballerino napoletano ha commesso un gesto poco carino nei confronti della soubrette argentina scatenando una serie di polemiche sul web e nei vari social network. A quanto pare il padre del piccolo Santiago gli avrebbe sputato in viso.

Il matrimonio, la separazione e il ritorno di fiamma

Dopo un matrimonio interrotto quattro anni fa con tanto di divorzio, la scorsa estate Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno deciso di darsi una seconda possibilità. Da quel momento in poi i due non si sono più lasciati condividendo tutto. La soubrette e il danzatore partenopeo erano convolati a nozze nel 2013 e subito dopo era nato il piccolo Santiago. Purtroppo, però, la coppia è scoppiata prendendo due strade differenti.

In questo arco di tempo entrambi hanno avuto delle relazioni sentimentali. Ma l’amore che legava i due era talmente forte che hanno deciso di riprovarci soprattutto per il bene del loro figlioletto. In un’intervista a Verissimo, Belen aveva spiegato le ragioni del loro riavvicinamento e delle foto su IG che li mostravano di nuovo insieme.

Stefano sputa in viso a Belen

Ma nelle ultime ore i due innamorati hanno fatto parlare di sé per un gesto poco carino. Nello specifico Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno postato una clip sui loro rispettivi canali Instagram e i follower sono rimasti basiti per quanto visto. Ma cosa è successo?

Attraverso una Storia su IG si vede l’argentina e il napoletano che stanno pranzando e scherzavano come il loro solito. Al momento la coppia si trova in Francia, per la precisione ad Aix en Provence per una fermata mentre sono diretti nella zona delle Camargue. Ad un tratto, però, la soubrette ha chiesto con tono ironico alla sua dolce metà se avesse sputato e De Martino in riposta parrebbe averlo rifatto sul viso della Rodriguez.

A quel punto quest’ultima è scoppiata a ridere ma i seguaci non hanno apprezzato per nulla il gioco tra i due. La clip in questione è stata rimossa ma noi l’abbiamo registrata prima di sparire dal social network, eccola: