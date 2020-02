Maria De Filippi è indiscutibilmente la regina della televisione italiana. A poco a poco ha saputo conquistare con il suo garbo, la sua professionalità e quel pizzico di timidezza un posto speciale nel cuore dei telespettatori.

Di lei conosciamo praticamente ogni cosa, in questi anni si è sempre molto raccontata ed ha spesso parlato della sua vita privata, raccontandosi a tutto tondo al suo pubblico: dal rapporto con il marito, il giornalista Maurizio Costanzo al legame speciale con il figlio Gabriele. (Continua dopo la foto)

Maria De Filippi, la nuora sosia di Silvia Toffanin

Gabriele, bellissimo figlio di Queen Mary e Maurizio Costanzo, ha il cuore super impegnato. E’ infatti fidanzatissimo con una Francesca Quattrini, meravigliosa 21enne romana iscritta alla facoltà di Design. In molti paragonano la sua bellezza a quella della giornalista di Verissimo Silvia Toffanin e sono tanti quelli che rivedono una somiglianza impressionante tra le due. (Continua dopo la foto)

Chi è il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Gabriele è arrivato nella vita di Maria e Maurizio nel lontano 2002, quando aveva solo 10 anni. Dopo aver studiato ha deciso di intraprendere la stessa strada dei genitori, scegliendo di lavorare nel mondo dello spettacolo, anche se dietro le quinte.

Collabora infatti come aiuto produzione ai programmi della De Filippi e di Costanzo e si occupa, appunto di aspetti legati alla produzione, come, ad esempio, scegliere i partecipanti ai programmi e curare tutti gli aspetti delle puntate. Nel 2017 è diventato giornalista, proprio come il suo papà.

Maria ha spesso parlato di lui durante le interviste rilasciate nel corso di questi anni e lo ha fatto con estrema naturalezza e delicatezza. La conduttrice ha parlato del rapporto speciale che hanno, fatto di complicità ed empatia, raccontandolo come un ragazzo estremamente semplice e buono, dall’animo nobile.

Queen Maria non ha però tralasciato critiche: ha infatti dichiarato che Gabriele al liceo non ha avuto una carriera molto brillante e che a volte l’ha fatta letteralmente penare a causa della sua passione sfrenata per le ragazze, passione che lo portava a non impegnarsi come lei avrebbe voluto nello studio.