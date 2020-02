“Ora basta, non faccio più nulla…”: lite in diretta tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti, caos ad Avanti un altro!

Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno litigato?

Da un mese e mezzo nel preserale di Canale 5 va in onda Avanti un altro!, il game show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione straordinaria di Luca Laurenti. E a proposito di quest’ultimi, di recente sul web gira voce che i due amici avrebbero avuto una forte discussione in studio e si sarebbero alzati i toni.

Ricordiamo che i due professionisti si conoscono e lavorano insieme da circa 30 anni e, come tutte le coppie, anche quelle televisive possono attraversare degli alti e dei bassi. Tuttavia si fa sempre più insistente un rumor che vedrebbe il conduttore romano e il Maestro in forte tensione. Verità oppure i litigi all’interno dello studio 1 dell’Elios in Roma sono ironici per far ridere il pubblico.

Si tratta solo di una gag divertente per far sorridere il pubblico di Canale 5

Ebbene sì, la forte litigata tra Luca Laurenti ad Avanti un altro! è solo una gag divertente messa in piedi durante un gioco del game show di Canale 5. Nonostante l’incredibile serietà del Maestro capitolino nel gridare addosso al marito di Sonia Bruganelli.

Inoltre cercava la complicità degli spettatori presenti in studio, era solo una grande finzione. Resta il fatto che da anni la voce di una possibile litigata tra i due professionisti Mediaset si fa sempre più insistente.

Nuovo record stagionale per Avanti un altro!

Nonostante queste piccole scaramucce, il game show Avanti un altro! continua a collezionare una serie di successi uno dietro l’altro. Ad esempio nella puntata andata in onda lunedì 17 febbraio 2020 il quiz di Paolo Bonolis e Luca Laurenti è stato visto da oltre 4,7 milioni di telespettatori e quasi il 22% di share.

A quanto pare è un record stagione e il programma che ha raggiunto la nona stagione si avvicina sempre di più alla concorrenza composta da L’Eredità di Flavio Insinna. Prima o poi ci sarà il sorpasso? Ricordiamo, infine, che Avanti un altro! sarà trasmesso per tutto il mese di aprile e poi cederà il posto a Caduta Libera di Gerry Scotti.