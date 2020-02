GF VIP, bestemmia nella notte da Fabio Testi: il web chiede l’espulsione (VIDEO)

Fabio Testi è sopravvissuto al televoto contro Serena Enardu, pertanto, continua ad essere un concorrente, forse ancora per poco dato che pare abbia pronunciato una bestemmia. Dopo la fine della puntata di ieri sera, i concorrenti si sono riuniti per commentare la puntata.

Durante una conversazione con Antonella Elia e Pago, il personaggio più anziano della casa ha pronunciato una frase che per molti è stata reputata un’imprecazione. Come si comporterà la produzione nei confronti di questa situazione.

La bestemmia di Fabio Testi

Come tutti i telespettatori sapranno, il Grande Fratello, così come tutti i reality show, sono davvero poco tolleranti nei confronti delle espressioni blasfeme, sessiste, omofobe o violente in generale. Per questo motivo, quando qualcuno si rende protagonista di qualcosa del genere, viene immediatamente eliminato.

Ebbene, nel corso della notte appena trascorsa, Fabio Testi pare si sia lasciato andare una bestemmia che i fan anno notato. Erano le 2 inoltrate quando il concorrente ha pronunciato una frase inerente la Madonna. Ascoltando con attenzione il filmato riportato di seguito, però, si sono diffuse opinioni contrastanti.

Secondo alcune persone, infatti, la frase sarebbe solo un intercalare che nel dialetto veneto non ha nessuna attinenza con la religione. Ad ogni modo, se anche fosse vero, gli ex concorrenti che si sono resi protagonisti di affermazioni simili non l’hanno passata liscia. (Continua dopo il post)

Che decisione prenderà il GF VIP?

Marco Predolin, ad esempio, si lasciò scappare qualcosa di simile e fu immediatamente cacciato dal reality show. Molto spesso, infatti, l’appigliarsi sui dialetti non è considerata una giustificazione secondo i vertici del programma.

Proprio per questo motivo, molti utenti di Twitter hanno condiviso la notizia ed hanno esortato la produzione a squalificare Fabio Testi per bestemmia. Per adesso, però, non ci sono ancora informazioni in merito.

Non è chiaro se il GF VIP decida di interrompere il percorso del concorrente in anticipo oppure se si deciderà di affrontare la questione direttamente venerdì prossimo. Una cosa, però, è certa, l’attore non ha dato affatto peso alla sua frase. L’ha reputata così normale al punto da non scusarsi neppure.