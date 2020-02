Daniela D’Urso, sorella di Barbara, denuncia Pietro Delle Piane per diffamazione (FOTO)

Durante la precedente puntata di Live, non è la D’Urso, la conduttrice si è duramente scontrata con il fidanzato di Antonella Elia. Pietro Delle Piane, infatti, ha pronunciato delle frasi alquanto scomode che riguardano la vita privata della presentatrice e di sua sorella Daniela D’Urso.

In quella occasione, ci ha pensato la padrona di casa a far tacere l’ospite impertinente, chiudendogli il microfono e salutandolo con un bel “salutame a soreta”. Tuttavia, la questione non sembra affatto finita qui, poiché la consanguinea della presentatrice sembra pronta a procedere per vie legali.

La decisione di Daniela D’Urso

Attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, Daniela D’Urso ha deciso di denunciare Pietro Delle Piane. La donna ha informato tutta la community che la segue del fatto che la diffamazione è un reato e non è affatto una battuta. Nel corso della puntata, il compagno della gieffina ha cercato di porre rimedio al suo comportamento dicendo che stesse scherzando. La sua ironia, però, non è stata colta proprio da nessuno, specie dalla conduttrice.

In particolar modo, il protagonista ha fatto allusione a degli incontri privati e segreti avvenuti tra lui e la sorella di Lady Cologno. A quanto pare, però, questa non sembra essere affatto la verità. Daniela, infatti, ha deciso di muoversi legalmente per mettere a tacere definitivamente i pettegolezzi trapelati sul suo conto. (Continua dopo il post)

Lo scontro tra Barbara e Pietro Delle Piane

Le due sorelle sono molto legate tra loro. Ad ogni modo, Barbara D’Urso è sempre stata molto reticente per quanto riguarda la sua vita privata, sta di fatto che non ha mai parlato in pubblico dei suoi figli e della sua famiglia. La donna, dunque, nonostante sia un personaggio pubblico, cerca sempre di preservare la sfera più intima.

Proprio per questo motivo, nel momento in cui si è sentita offesa sul personale, ha perso completamente il controllo dando luogo ad una vera e propria scenata che, nel giro di poco tempo, ha fatto il giro del web. Pietro Delle Piane e Daniela D’Urso, dunque, dovranno vedersela in tribunale e solo in tale sede emergerà tutta la verità.