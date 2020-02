Il conduttore di Striscia la Notizia ha avuto un incidente: preoccupazione per il comico Salvo Ficarra [FOTO]

Salvo Ficarra si è fatto male al piede

Grande preoccupazione per i numerosi di Striscia la Notizia quando hanno visto Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone con un paio di stampelle. Infatti nella puntata di del tg satirico andata in onda lunedì 17 febbraio 2020, il comico palermitano è apparso con le stampelle e con il piede destro praticamente fuori uso. Quest’ultimo era fasciato e con le varie protezione che il caso richiede.

Dopo la sigla iniziale è andata in scena una divertente gag, ovvero con l’entrata di Valentino Picone che ha fatto il suo ingresso in studio da solo. Poi è stato affiancato dalle veline, lasciando il collega in solitudine che attendeva appoggiato al famoso bancone del programma di Antonio Ricci.

Incidente per il conduttore di Striscia la Notizia

A quel punto l’attenzione dei tantissimi telespettatori di Striscia la Notizia si è concentrata su Salvo Ficarra per via della presenza delle stampelle. A quel punto il collega palermitano Valentino Picone gli ha chiesto cosa sia successo al piede. La risposta del comico non si è fatta attendere dicendo di essere vivo per miracolo.

Con tono ironico ha inventato di essere stato vittima di una rapina, ed erano dieci malviventi contro di lui e ad un tratta si è scatenato come un matto lasciandoli morti a terra. Ovviamente l'altro conduttore ha evidenziato di essere a Striscia, quindi non bisogna dire le bugie.

Salvo Ficarra si è infortunato durante una partita di calcio tra amici

Il siparietto tra Ficarra e Picone non è finito qui, infatti Salvo ha temporeggiato un po’ per poi raccontare cosa gli è accaduto veramente. In pratica il comico siciliano stava giocando a calcio e la sua squadra ha perso 12 a 0. Lui si è infortunato nel primo tempo mentre stava cercando di sottrarre il pallone e fuggire via dal campo per non far terminare il match.

Ovviamente all’interno dello studio di Striscia la Notizia non sono mancate le risate da parte del pubblico, ma Picone ha sottolineato la professionalità del collega che, nonostante si sia fatto male era presente alla puntata.