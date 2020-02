Veronica Ursida, irriconoscibile prima del trono over: drastica trasformazione [FOTO]

Veronica Ursida è una delle protagoniste di punta del trono over di Uomini e Donne, il dating show pomeridiano record di ascolti targato Maria De Filippi. La bellissima romana nel corso della sua esperienza in tv ha intrapreso una conoscenza con il cavaliere napoletano Armando Incarnato.

Una storia, iniziata qualche mese fa e continuata per circa due mesi che però non ha avuto il lieto fine tanto sperato. Tra di loro, infatti, ci sono state tutta una serie di incomprensioni e battibecchi che hanno fortemente condizionato la frequentazione.

In particolare il cavaliere ha fatto non poca fatica a lasciarsi andare, dichiarando più volte di non essere in grado di fidarsi completamente di lei, a causa anche di una lite avvenuta con Simone, che ha portato fuori presunti retroscena che non ha molto digerito. (Continua dopo la foto)

Veronica Ursida dal trono over a Instagram

La bionda e sensualissima 35enne è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove è solita postare delle foto che mettono in risalto tutta la sua prorompente bellezza. Ed è proprio curiosando tra le sue immagini meno recenti che è possibile trovare delle sue foto dal passato.

La dama appare molto diversa da come è oggi, con un look decisamente differente, ugualmente bella. Capelli più biondi, tratti più marcati: le foto passate di Veronica mostrano anche un look inusuale. Attualmente veste in maniera molto più elegante. (Continua dopo la foto)

L’amore a Uomini e Donne

Veronica ha dichiarato in questi mesi di aver nutrito un sentimento per Armando, ma poi hanno deciso di fermarsi di comune accordo (anche se in maniera decisamente burrascosa). La dama ha sofferto per lo stop, ma ha anche dichiarato di trovarlo ormai inevitabile viste le continue ed incessanti discussioni con il napoletano.

In molti sono convinti che tra di loro ci sarà un ritorno di fiamma e sperano in un ricongiungimento. Entrambi al momento non stanno conoscendo nessuno e sono li nei rispettivi parterre ad attendere l’amore vero che al momento pare faccia fatica ad arrivare.