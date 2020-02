Il Paradiso delle signore trama 19 febbraio: Clelia accetta l’invito di Ennio

La puntata di mercoledì 19 febbraio del Paradiso delle signore sarà alquanto romantica. Il nuovo arrivato Ennio sta facendo di tutto per riuscire a conquistare il cuore di Clelia. Quest’ultima, ormai, sembra pronta a gettarsi alle spalle la travagliata situazione vissuta con Luciano e con il suo defunto e perfido marito.

Proprio per questo motivo, deciderà di accettare un incontro galante con il suo spasimante. Tra Rocco, Irene e Marina, invece, si consumerà un vero triangolo amoroso. Il giovane intercederà con Orlando Brivio per fare in modo che venga assegnata una parte nel fotoromanzo anche alle due fanciulle.

Spoiler 19 febbraio: la scelta di Clelia

Nel corso della puntata del Paradiso delle signore, che andrà in onda il 19 febbraio, vedremo che Clelia andrà al cinema con Ennio. La capocommessa, però, deciderà di portare all’appuntamento anche suo figlio Carletto. A quanto pare, la Calligaris comincerà a sciogliersi un po’ di più nei confronti del suo corteggiatore. Lo sciopero nella fabbrica di Cosimo, invece, metterà a repentaglio tante ore di lavoro e questo turberà moltissimo tutti i protagonisti coinvolti.

Su di un altro versante, vedremo che Orlando Brivio assegnerà il ruolo di protagonista del fotoromanzo a Lorena e questo farà dispiacere Rocco. Quest’ultimo, infatti, parlerà con lui e lo esorterà ad assegnare una parte anche a Marina e Irene. In questo modo, potrà continuare a lavorare al fianco della ragazza da cui è attratto.

Triangoli amorosi e problemi al Paradiso delle signore

Il produttore del fotoromanzo accetterà la richiesta del giovane Amato, ma questo farà nascere una potente gelosia da parte di Irene. La ragazza, infatti, ha compreso che il magazziniere e l’attrice siano palesemente attratti l’un l’altra, per questo farà di tutto per separarli. A tale scopo, vedremo che nella puntata del Paradiso delle signore del 19 febbraio si renderà protagonista di un gesto provocatorio.

Con la scusa di esortare Rocco ad esercitarsi nella parte, la fanciulla gli darà un bacio sulle labbra fuori dal set. Marta, invece, in occasione dell’assenza di Vittorio dal grande magazzino, ricoprirà il ruolo di capo per dare una mano. La Guarnieri appoggerà il progetto di Gabriella e proverà a sollevare la drastica situazione che stanno vivendo i membri del Paradiso.