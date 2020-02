Lamberto Sposini compie 68 anni: ecco come sta 8 anni dopo l’ictus che gli ha stravolto la vita [FOTO]

Lamberto Sposini fa 68 anni, Carolyn Smith lo ricorda su IG

Nella giornata di martedì 18 febbraio 2020 il giornalista Lamberto Sposini ha compiuto 68 anni. Ovviamente tutti coloro che lo conoscono hanno deciso di fargli gli auguri sui loro rispettivi profili social. Tra questi anche Carolyn Smith, storica amica e giudice di Ballando con le Stelle.

La coreografa ha condiviso un suo vecchio su IG mettendoci al fianco quella del marito che è nato lo stesso giorno. L’ex ballerina nel post in questione ha scritto: “Happy Birthday a 2 uomini speciale. Ti Amo @tinomichielotto e TVB @lamberto_sposini”.

Gli amici di sempre lo ricordano sui social

Purtroppo Lamberto Sposini è assente dalla televisione dal 2011, dopo che il giornalista del TG1 e TG5 venne colto da un ictus che durante una puntata de La vita in diretta. L’uomo, però, continua a essere molto presente nel cuore di tutti gli italiani.

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo che gli sono rimasti al fianco ci sono la collega Cesara Buonamici, ma anche la conduttrice torinese Simona Ventura, Barbara D’Urso e, come detto prima la stessa Carolyn Smith, pronta per la nuova edizione di Ballando con le stelle. (Continua dopo il post)

Lamberto Sposini: ecco come sta dopo l’ictus avuto nel 2011

Lamberto Sposini purtroppo non può più parlare, tuttavia il giornalista ha trovato nelle piccole cose e soprattutto nell’amore che prova per i suoi familiari un nuovo motivo per continuare a vivere. Sposini era uno dei giornalisti più amati dal pubblico della televisione italiana e da quando si è ritirato non appare più sul piccolo schermo vivendo nella sua casa di San Felice.

In più comunica solamente attraverso il suo canale IG, ricevendo numerosi messaggi da parte di tutti coloro che lo seguono sul social network e che non lo hanno mai dimenticato. A prendersi cura di lui l’ex moglie che nonostante la separazione gli vuole sempre bene e le due figlie. Una di esse qualche giorno fa ha compiuto 18 anni e il padre lo ha voluto ricordare su Instagram.