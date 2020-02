Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, finalmente la verità: ecco perché si sono lasciati

Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi entrano nella casa del GF Vip 4

Nella serata di lunedì 17 febbraio 2020, durante una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4, il concorrente Paolo Ciavarro ha ricevuto una nuova sorpresa. Infatti all’interno della casa di Cinecittà sono entrati i suoi genitori che, nonostante si sono separati da anni, si vogliono ancora molto bene.

Stiamo parlando degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Quest’ultima qualche settimana aveva già fatto il suo ingresso nell’appartamento più spiato d’Italia per incontrare il figlio. Inoltre, ricordiamo che la produttrice era anche un’inquilina del precedente GF Vip. Ma per quale motivo anni fa i due si lasciarono?

Massimo Ciavarro parla di Eleonora Giorgi e il figlio Paolo

Un po’ di tempo fa Massimo Ciavarro è stato ospite a Vieni da me. Il noto attore che ha iniziato la sua carriera con i fotoromanzi, si era raccontato nel salotto di Caterina Balivo. Il padre di Paolo aveva aperto il suo cuore parlando dell’ex moglie Eleonora Giorgi con il quale è stato legato per ben dodici anni.

In quell’occasione aveva menzionato anche il figlio, attualmente al GF Vip 4, venuto al mondo dal loro matrimonio. Per il protagonista di ‘Sapore di mare 2’ sono le persone più importanti della sua vita.

Infatti, nonostante il divorzio, il legame con la sua ex è molto forte. Infatti tra loro che una la stima e amicizia reciproca. Quello che prova Ciavarro senio sono stati del resto confermati dalla stessa Giorgi in un’intervista rilasciata al rotocalco di Silvia Toffanion, Verissimo.

Le ragioni della separazione

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro si erano conosciuti sul set di ‘Sapore di mare 2’ e si innamorarono immediatamente. Durante l’intervista a Vieni da me la padrona di casa Caterina Balivo ha cercato di capire le ragioni che hanno portato i due attori a dirsi addio e separarsi dopo dodici anni di matrimonio.

L’ex attore di fotoromanzi in quell’occasione aprì il suo cuore confessando che sciogliere quell’unione è stata durissima, ma Eleonora Giorgi aveva i suoi buoni motivi per farlo. In poche parole il padre di Paolo si era un po’ adagiato, invece lei voleva sempre delle dimostrazioni di affetto, gesti continui. Purtroppo se ne è accorto troppo tardi e ha cercato in tutti i modi di fare qualcosa, ma a quanto pare non è riuscito a fare abbastanza.