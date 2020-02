Donna scopre tradimento del marito: ecco come si vendica

Quando in una coppia emerge la peggiore mancanza di rispetto, alias il tradimento, le reazioni possono essere molteplici. Ma la storia di questa coppia straniera ha dell’incredibile. Una donna infatti scopre tradimento del marito in casa sua e si vendica così: lo ridicolizza in pubblico.

Donna scopre tradimento del marito: il messaggio sul materasso

Dinanzi all’evidenza, la donna non ha potuto che reagire in un modo plateale. E così ha preso il materasso del letto che condividevano lo ha messo fuori casa e lo ha imbrattato con un messaggio diretto al marito. Ovviamente alla mercé di tutti.

Con una vernice rossa accesa infatti la donna gli ha scritto di aver cambiato le serrature. Lo ha inviato a portare il materasso a casa “della padrona” e di non farsi più vedere. Inoltre non solo lo ha informato di aver chiesto il divorzio ma di aver raccontato ai bambini della mancanza di rispetto che lui ha avuto nella loro camera da letto e hanno deciso di non vedere più il papà.

Ad ora non si sa nulla sulla coppia. La donna scopre tradimento del marito e ne fa una questione pubblica. Il web si è subìto acceso a riguardo solo perché un passante ha visto il materasso e ha divulgato la foto sui social. Nel giro di qualche ora, l’immagine ha totalizzato 66.100 mi piace e 2.000 commenti. Commenti che come vedremo più avanti hanno pareri contrastanti.

Le reazioni degli utenti

Dinanzi all’immagine circa la donna che scopre tradimento del marito, gli utenti si sono divisi sulla sua reazione. Se qualcuno l’ha definita vendetta perfetta, altri hanno considerato il gesto eccessivo. Un utente si schiera dalla sua parte, definendo il marito imbroglione. Un altro ancora ha appoggiato il fatto che la donna abbia istigato i figli contro di lui, perché è giusto che sappiano.

Altri ancora si sono lasciati andare addirittura a commenti poco fioriti nei riguardi di un uomo che prima ancora di tradire la donna, ha mancato di rispetto ai suoi figli.

Tuttavia c’è anche chi si schiera dalla parte dell’uomo, definendo trash il comportamento della donna. Qualcuno scrive: “OK, donna scopre tradimento del marito e deve reagire, ma con figli piccoli poteva pensare anche ad una vendetta meno plateale”. Diciamo che per molti utenti infatti la presenza di figli piccoli spinge a credere che una reazione così eccessiva possa nuocere soprattutto a loro. Sarebbe meglio, secondo alcuni commenti, non coinvolgere i più piccoli nelle questioni dei grandi.