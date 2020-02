Achille Lauro, parla il padre: “La droga l’ha usata ma non ha mai avuto alcun problema”

Achille Lauro, suo padre Nicola De Marinis racconta la verità sull’uso di droghe del figlio e di quando gli girò le spalle

Parla il padre di Achille Lauro e racconta i problemi che ha avuto suo figlio. In realtà, il padre del noto cantautore, spiega che non ci sono stati mai problemi di droga anche se senza fare troppi giri di parole, Nicola De Marinis, specifica che probabilmente il figlio ha provato anche qualcosa di forte.

Il giovane cantante sta passando un momento davvero molto bello, in quanto è diventato un punto di riferimento nel mondo della musica italiana dopo la canzone presentata al Festival di Sanremo che sta scalando le classifiche. Le sue performance sul palco dell’Ariston Sono state apprezzate dal pubblico internazionale e da poco è diventato anche Chief Creative presso l’Elektra studios.

Nicola De Marinis spiega la verità su Achille Lauro

Achille Lauro, ultimamente, ha fatto parlare molto di alcune cose della sua vita come ad esempio, della sua permanenza in galera e dell’utilizzo di droga. A fare la replica, Nicola De Marinis suo padre, che è un giudice della Corte di Cassazione ed ha spiegato che il cantante non ha avuto delle esperienze devastanti con la droga.

Se è vero che è eccentrico, c’è da dire che lui non è mai stato solo, ha sempre avuto la famiglia alle spalle. Il padre di Achille Lauro ha anche voluto raccontare di quando suo figlio ad un certo punto, un giorno, gli ha voltato le spalle proprio come dice nella canzone. Gli disse che non gli importava di quello che la famiglia voleva e gli diceva: voleva fare la sua strada.

La rassegnazione per le scelte del figlio

Il padre si rese conto che doveva rassegnarsi a fare un percorso diverso, aveva deciso di seguire la sua passione, quella per la musica. Il padre invece avrebbe preferito che seguisse le sue orme e quindi ha cercato di spronarlo.

Però, un certo punto della sua vita Achille Lauro ha preso le distanze da questo modo in cui il padre lo aveva cresciuto. Lo scontro tra loro è diventato un modo per far valere la sua personalità.

Nicola De Marinis padre del noto cantautore ha detto anche la sua opinione in merito di alcune voci che girano su suo figlio. Ha detto che Achille ha visto finire in carcere e morire di overdose molti amici e ha capito che è quello è un percorso davvero molto brutto. Se in passato ha fatto uso di droghe di sicuro non ne ha fatto in maniera eccessiva, perché non ha mai avuto dei seri problemi di dipendenza.