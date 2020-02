Francesca Cipriani senza freni in babydoll trasparente: si vede tutto [FOTO]

Francesca Cipriani, showgirl televisiva e ormai star dei social, non smette mai di far parlare di sè. Sensuale ed esplosiva, nei suoi scatti hot regalati ai fans non lascia spazio all’immaginazione.

La super maggiorata, con l’operazione chirurgica dello scorso anno, è arrivata addirittura all’ottava di seno. Criticata da molti per il ricorso eccessivo alla chirurgia plastica, si è sempre difesa sostenendo che, quelle operazioni, servissero a far venire fuori la vera Francesca, a farla stare bene con se stessa.

Francesca Cipriani: presenza ormai fissa targata Mediaset

La Cipriani, di anni 36, è ormai divenuto un volto notissimo, e forse anche ingombrante dei palinsesti Mediaset. Ormai ospite fissa de La pupa e il Secchione e Viceversa, programma di Italia Uno condotto da Paolo Ruffini, si è sempre messa in mostra in qualunque programma invitata. Il suo esordio in tv risale al 2006, quando entra nella casa del Grande Fratello, nella sesta edizione.

Poi il passaggio sotto l’ala protettiva di Barbara D’Urso, prima come inviata in Domenica Cinque e poi come opinionista in Live-Non è la D’Urso. Nel 2018 ha partecipato alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, classificandosi al quarto posto.

Cipriani: seno esplosivo

Ormai Cipriani è divenuta una star del web. Sui social, specie di Instagram, pubblica scatti audaci e bollentissimi, che fanno letteralmente impazzire i fans. Seno esplosivo, curve da favole, la bella bionda, sempre meno riccia e sempre più liscia, per molti è paragonabile ad una vera e propria barbie in carne e ossa.

Questa foto hot in particolare ha lasciato a bocca aperta i suoi centinaia di migliaia di follower. Cipriani è stata spesso accusata di mostrarsi in tv molto truccata e mai acqua e sapone. In questo scatto invece Francesca si presenta struccata.

Ma il suo baby doll striminzito, total rosa, non riesce a trattenere il suo seno troppo prosperoso, lasciando davvero poco all’immaginazione. Il rischio che si veda il clamoroso decolletè la prossima volta è davvero reale.