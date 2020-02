Federica Panicucci contro Pietro Dalle Piane “Siparietto riprovevole dalla d’Urso”

Federica Panicucci al veleno contro il compagno di Antonella Elia, Pietro Delle Piane per quanto è accaduto da Barbara D’Urso.

Federica Panicucci anche oggi è entrata a gamba tesa in merito al siparietto che Pietro Delle Piane ha fatto nel corso della trasmissione di Barbara D’Urso su Canale 5.

Ancora una volta nella trasmissione Mattino 5 condotto dalla nota conduttrice, si è parlato del rapporto tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia. Sul caso è intervenuta Lory Del Santo che ha voluto dire la sua opinione.

Secondo lei, infatti Antonella è solo un’attrice e tutto quello che fa, lo fa solo per istigare le persone che si trovano all’interno della casa del Grande Fratello. Sempre Lory Del Santo, nel corso della trasmissione ha voluto specificare che Antonella merita un compagno come Pietro Delle Piabe: anche lui recita i due sono disposti a qualunque cosa per un poco di notorietà.

Federica Panicucci e il commento su Pietro

Nel corso della trasmissione di Barbara D’Urso, quello che è accaduto è stato davvero imbarazzante. Infatti, Federica Panicucci ha voluto esprimere la sua solidarietà per Barbara D’Urso durante Mattino 5.

In pratica nei giorni scorsi Pietro Delle Piane era intervenuto alla trasmissione Live Non è la d’Urso però, mentre era in collegamento con la conduttrice, ha iniziato a raccontare dei fatti privati di casa della donna. In particolare ha nominato addirittura la sorella di Barbara D’Urso, facendo infuriare la conduttrice.

Ad un certo punto Barbara D’Urso ha deciso di spegnergli il microfono e di spiegare lei tutto quello che era successo. Gli ha anche detto di non permettersi mai più di intervenire sui fatti della sua vita personale. Una cosa davvero molto particolare e che ha fatto discutere.

L’ira della conduttrice sul comportamento di Pietro

Nel mondo dello spettacolo le reazioni in merito a quello che ha fatto Pietro Delle Piane sono state numerosissime. Federica Panicucci a Mattino 5 ha detto che lei può considerare come riprovevole quanto ha fatto il fidanzato di Antonella Elia che ha raccontato dei fatti privati della vita di Barbara D’Urso.

Assurdo anche che si sia permesso di nominare sua sorella. Oltre a questo però, la presentatrice ha anche continuato a parlare in merito all’incontro che c’era stato tra Pietro Delle Piane e Fiore Argento in maniera segreta.

Ancora oggi non è molto chiaro perché i due si sono incontrati e anche quali sono i rapporti tra di loro. Che cosa accadrà? La questione era tutt’altro che chiusa.