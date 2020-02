Clizia Incorvaia GF Vip lascia gli altri concorrenti senza parole per un racconto choc, “La foto del ca**”

Clizia Incorvaia ed il racconto choc su quello che gli haters le inviavano direttamente sui social network

Nel corso dell’ultima settimana del Grande Fratello vip, ci sono state tantissime novità nella casa. In particolare, Clizia Incorvaia ha fatto parlare di sé perché ha voluto dire un fatto della sua vita privata.

Ha voluto cercare di rassicurare Antonella Elia che in questo periodo è particolarmente triste. Quando, infatti era finita nell’occhio del ciclone per un presunto bacio che avrebbe dato al migliore amico di suo marito, subito le persone l’hanno presa di mira soprattutto sui social network.

Infatti, ha raccontato di quando alcune persone addirittura, inviano le foto dei suoi genitali per offenderla e per non farle sentire bene. Lei però non ha mai ceduto rispetto a queste accuse e anche a questi modi di fare assurdi, ora e ne è uscita.

Clizia Incorvaia e le foto hot

La bella Clizia Incorvaia ha voluto anche dire ad Antonella Elia però, quello che pensa dell’atteggiamento che assume nei confronti degli altri concorrenti della casa del Grande Fratello vip. Infatti, le ha spiegato che lei dovrebbe essere meno aggressiva e dovrebbe anche cercare di fare meno la vittima per farsi apprezzare e attirare l’attenzione.

Antonella Elia l’ha ascoltata con molta attenzione sembra che gli animi ora siano un po’ più tranquilli. Però, Clizia non si è dovuto fermare solo ad Antonella Elia per calmare un po’ l’umore all’interno della casa più spiata d’Italia.

La preoccupazione di Paolo Ciavarro

Qualche giorno fa Paolo Ciavarro, attuale fidanzato di Clizia Incorvaia all’interno della casa del Grande Fratello, ha letto l’intervista ad Eleonora Giorgi, sua madre, ad un noto settimanale in cui lei dice che è un po’ preoccupato per i sentimenti che suo figlio sta vivendo.

Se è vero che queste parole hanno fatto molto male a Paolo Ciavarro, che è rimasto scosso in maniera molto netta, è anche vero che però Clizia non si è certo fatta scoraggiare. Infatti, spiega che è normale secondo lei che sua madre si è preoccupata per lui, in quanto la presenza di questa donna della sua vita rappresenta comunque un cambiamento molto forte.

I due hanno trovato un rapporto molto carino che sta andando avanti, ormai da qualche settimana. Dopo le parole di Clizia, i due si sono baciati teneramente e sembra evidente oramai che stiano nascendo dei sentimenti.