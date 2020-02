Il Principe Harry il racconto di un dramma: 7 anni di malattia. Ed è subito polemica

Il principe Harry racconta la sua patologia e come ha fatto a venirne fuori dopo circa sette anni

Il principe Harry non ha avuto certamente, una vita facile rispetto a quello che si potrebbe pensare. Oltre ad essere rimasto orfano di sua madre nel 1997, quando era piccolo, ha avuto anche altre cose che gli hanno lasciato il segno in maniera molto seria.

Se è vero che per lui ha subito un trauma enorme, oggi giorno, confessa di aver avuto anche tantissimi altri problemi della sua vita e che di certo non è stato tutto facile come si credeva. Insieme a sua moglie Meghan Markle, i due hanno deciso di dare una svolta completamente innovativa alla loro vita.

Infatti, hanno detto addio alla casa Reale sono diventati una famiglia normale, allontanandosi da quelli che sono i privilegi di corte. Una cosa certa è che la principessa e il marito, adesso vivono in Canada e stanno cercando di tranquillizzare un po’ la loro vita per essere sempre più vicini ai comuni mortali. Ultimamente hanno anche partecipato a un convegno sulla salute mentale che si è tenuto a Miami.

Il principe Harry e la sua confessione

Il principe Harry nel corso del convegno che si è tenuto a Miami, proprio come riportato dal giornale scandalistico Mirror, ha ammesso che per 7 anni è stato in cura da uno psicologo.

Questa decisione è arrivata in quanto a partire dal 1997, ovvero l’anno in cui morì sua madre Lady Diana, si è reso conto che non riusciva a superare una cosa così grave e di conseguenza, aveva deciso di farsi aiutare da uno specialista. Il giovane Principe, ha dovuto seguire il feretro per tutta Londra. Inoltre, ha dovuto subire un distacco della madre, pure essendo così piccolo.

Il tomento per la morte di Lady Diana

Un tormento di Harry, spiega che ancora oggi è molto forte. Nel corso del convegno ha raccontato anche di aver ritrovato la serenità negli ultimi anni, soprattutto, quando ha iniziato a conoscere lei, sua moglie Megan Markle, che è stata davvero in grado di capirlo.

Il giovane principe Harry non ha detto molto dei suoi problemi, ha voluto però rispondere alle domande dei presenti ed anche ai consigli di tutti coloro che soffrono di depressione che si trovavano all’interno della sala e hanno voluto dargli un aiuto.

Per una testimonianza di questo tipo, secondo il Mirror, Harry ha incassato ben 775 mila sterline, ovvero circa un milione di euro. In realtà però, probabilmente, si tratta soltanto di un’indiscrezione su cui c’è ancora molto altro da confermare.