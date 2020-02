Lady Gaga a stento si riconosce sui social, la trasformazione è incredibile (FOTO)

Lady Gaga ed il look alternativo che impressiona i fans: ecco come è apparsa sui social network

Lady Gaga ancora una volta la smette di stupire i suoi fans. Infatti, i suoi follower di Instagram hanno potuto vederla con un look completamente innovativo. Si è mostrata senza trucco, senza sopracciglia e con una didascalia che diceva “Sushi”.

La cantante si è fatta riprendere con una felpa turchese, capelli rosa ed è riuscita ancora una volta a stupire tutti i suoi seguaci. Insieme al suo nuovo fidanzato Mike Polanski, ha fatto un commento dicendo che i due si stanno divertendo molto a Miami e che era contenta.

La foto è stata pubblicata solo per fare un saluto a tutti i suoi ammiratori. Immediatamente ha raccolto tantissimi consensi in quanto, è amatissima da pubblici provenienti da ogni parte del mondo.

Lady Gaga e la sua carriera lampo

Lady Gaga, non smette mai di stupire con dei look molto particolari. Il suo nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta ed è di New York negli Stati Uniti d’America.

E’ nata il 28 marzo 1986: sua madre originale di Venezia, mentre invece suo padre ha origini palermitane. Il suo stile e la sua musica sono molto ispirati agli anni 80 ed in particolare, ad artisti come Madonna o Michael Jackson.

La donna è una grande fan di Freddie Mercury: il suo nome infatti, si ispira proprio alla canzone "Radio Ga Ga" che è dei Queen. Con il suo look innovativo senza sopracciglia e senza un filo di trucco, è riuscita a farsi notare sui social network con un record di mi piace.

I più grandi successi della cantautrice

La carriera di Lady Gaga va avanti da diversi anni senza limiti. C’è da dire infatti, che più che mai è diventata famosa quando hai iniziato a mettere in scena la sua musica. Ha uno stile molto particolare e ha debuttato nel 2008 con l’album The fame.

Tra i suoi singoli di maggiore successo Just Dance, Bad Romance, Paparazzi e Poker Face. Nel 2018 ha recitato nel film A star is born, diretto da Bradley Cooper e poi è riuscita anche a vincere l’Oscar per la miglior canzone.

Nel 2019 ha iniziato a circolare la voce che lei probabilmente farà il ruolo di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, mandante dell’omicidio di suo marito in un film biografico diretto da Ridley Scott. Insomma la sua carriera è in un momento davvero molto bello e probabilmente crescerà ancora.