Taylor Mega, ritorno di fiamma? Le immagini non lasciano dubbi (FOTO)

Ritorno di fiamma per Taylor Mega: le foto alle Maldive non lasciano dubbi su cosa sia successo

C’è stato quasi sicuramente un ritorno di fiamma per Taylor Mega. Di ritorno dall’Isola dei famosi, la bella imprenditrice italiana e influencer, si è fatta ritrarre in tantissimi scatti alle Maldive con foto molto hot.

Però a dire la verità, ora sotto i riflettori è finita una questione di cuore. Da molto tempo, infatti, si parlava dei suoi problemi sentimentali, ma si diceva anche che vi era un ritorno di fiamma per l’influencer con il suo ex fidanzato Tony Effe della Dark Polo gang. I due sono stati insieme per diverso tempo però poco dopo che lei era tornata dall’Isola dei Famosi, si erano lasciati.

I due secondo quanto testimoniano i bene informati, si sarebbero però nuovamente innamorati nel corso di una festa e poi, si erano allontanati successivamente insieme. Il loro ritorno di fiamma e circolato con insistenza per diverse settimane, fino a quando non c’è stato la conferma delle fotografie proprio della bella imprenditrice.

Le prove del ritorno di fiamma per Taylor Mega

Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, Taylor Mega non ha replicato a tutti i pettegolezzi che la riguardavano. È andata alle Maldive cercando di rilassarsi e pare che insieme a lei c’era anche proprio Tony Effe.

Dalle storie condivise su Instagram, infatti non lasciano i dubbi. Se è vero che non ci sono stati scatti insieme, all’improvviso però dalle fotografie si capiva che si trovavano nello stesso posto. Infine, dopo tante discussioni e anche tanti pettegolezzi, lei ha deciso di confessare che sono tornati insieme per la felicità dei loro fans. (Continua dopo la foto)

La storia d’amore con Tony e i dettagli hot

La bella influencer ha voluto raccontare che nel corso di una cena romantica a casa erano riusciti a far pace ed a risolvere tutti i loro problemi, superando una volta e per tutte quelle che erano state le loro difficoltà.

Una cosa molto importante in quanto finalmente i due ragazzi sono potuti tornare insieme. La bella influencer ha spiegato che tra loro c’è molta attrazione fisica, ma anche tanti sentimenti. Dice che il rapporto che hanno è molto particolare, tant’è che riescono a stare a letto insieme tantissimo , almeno 5 volte al giorno, in tutti i modi possibili.

Quello che Taylor Mega ha voluto specificare però, è che anche se è vero che sembra una persona dura di carattere, in realtà è molto dolce. La storia quindi è tutt’altro che è destinato a naufragare per la bella imprenditrice che ha ritrovato l’amore della sua vita.