Il Segreto trame Spagna: Ignacio confessa a Pablo che sua madre è viva

Tante le novità nelle puntate spagnole della soap opera Il Segreto. Le condizioni di salute di Manuela inizieranno a peggiorare e la donna sarà costretta ad andare in ospedale. La situazione si farà ancora più movimentata quando Ignacio si deciderà a raccontare a Pablo la verità su sua madre.

Il Segreto: una inaspettata confessione

Nelle puntate iberiche della soap opera nata dalla penna di Aurora Guerra, Ignacio dovrà trovare le parole adatte per svelare a Pablo la verità. L’uomo raccoglierà le forze e confesserà al ragazzo che sua madre è viva.

In passato, fu proprio la donna a pregarlo di assumere la sua custodia, dato il precario status economico nel quale versava. Sconvolto, Pablo si infurierà con Ignacio e pretenderà che gli sveli dove si trova sua madre, dato che ha intenzione di incontrarla al più presto.

Nel frattempo, alla fabbrica, Damian avrà un incidente sul lavoro. La sua mano rimarrà incastrata in una macchina. Per salvare la vita al ragazzo, i colleghi saranno costretti a tagliare alcune dita. Damian, in pessime condizioni, verrà portato in ospedale. Sarà la goccia che farà traboccare il vaso.

Gli operai, esasperati dalle condizioni di precaria sicurezza nei quali sono costretti a lavorare, chiederanno aiuto a Matias per mettere in atto uno sciopero. Matias invece, dopo aver scoperto l’identità dell’amante di Marcela, vorrà chiarire le cose con lui. Stando agli spoiler de Il Segreto, il Castaneda si presenterà a L’Avana chiedendo di Tomas e, una volta di fronte al giovane, lo aggredirà verbalmente. La situazione precipiterà e i due finiranno per picchiarsi.

Francisca è in pericolo

La situazione alla Casona sarà parecchio movimentata. Isabel si confiderà con Francisca, dicendole di essere preoccupata per lo stato mentale di Rosa, la sua futura nuora. La furba Montenegro consiglierà l’attuale alleata di sfruttare questa debolezza a suo favore.

Essendo a conoscenza di questo scomodo segreto, sia Rosa che sua madre sono nelle sue mani. Successivamente, Mauricio farà visita alla sua ex padrona Francisca, promettendole di proteggerla. Il Godoy intuirà che la Montenegro è in pericolo, sebbene la stessa sottovaluti la cosa.

Dopo la rissa avuta con Tomas, Matias rientrerà a Puente Viejo piuttosto malconcio. Come raccontano le anticipazioni spagnole della soap Il Segreto, la prima persona a vederlo in quelle condizioni sarà Alicia.

La giovane rivoluzionaria capirà di averlo perso per sempre, visto che è arrivato a combattere per difendere il suo matrimonio. Dello stesso parere non sarà Marcela, che si mostrerà sempre più distante dal Castaneda. Il loro amore è davvero giunto al capolinea?