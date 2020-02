Tempesta d’amore trame 23-29 febbraio: Christoph viene operato

Arrivano puntuali le anticipazioni di Tempesta d’amore riferite alle puntate in onda su Rete 4 dal 23 al 29 febbraio. Tiene alta l’attenzione la situazione critica di Christoph. Un imprevisto aiuterà Eva a ricordare un particolare che potrebbe ribaltare completamente lo scenario.

Si scoprirà che è stata Valentina ad investire Christoph e la ragazzina, in preda al panico, fuggirà nel bosco. Annabelle invece penserà ad un modo per liberarsi dell’uomo, entrando furtivamente nella sua stanza di ospedale. Cosa avrà in mente la perfida biondina?

Tempesta d’amore: Eva ha un malore

Nelle prossime puntate della soap opera, Christoph verrà operato, con grande rabbia di Annabelle. La donna non si arrenderà e macchinerà piano finalizzato a rendere molto problematico il risveglio dell’uomo. Intanto Eva si sentirà male e verrà accompagnata dalla figlia al pronto soccorso.

In auto, ricorderà un particolare importante sull’incidente di Christoph. Pare che sia stata Valentina ad investirlo. La ragazza non riuscirà a credere che sia realmente successo e finirà per commettere una sciocchezza. Nelle puntate della prossima settimana di Tempesta d’amore inoltre, Michael sarà distrutto per la morte di Romy e si sentirà colpevole.

Continueranno le imprese di Jessica per conquistare Henry, ma il giovane andrà alla festa di Franzi. Finalmente arriverà il giorno dell’operazione di Christoph e tutta la sua famiglia pregherà che l’intervento vada per il meglio.

Mentre l’uomo è sotto i ferri, come svelano le trame di Tempesta d’amore, Valentina fuggirà tra i boschi, sperando di fuggire dalle sue responsabilità. Denise invece sarà ansiosa in ospedale, augurandosi che il padre possa presto risvegliarsi. Poco dopo, Annabelle con una siringa in mano entrerà nella stanza di Christoph con intenzioni non certo buone.

Valentina in custodia

Nonostante la fuga, Valentina dovrà affrontare la custodia preventiva. Proseguendo con le anticipazioni di Tempesta d’amore, Lucy libererà l’appartamento dalle cose di Romy, con la speranza di voltare pagina. Christoph fatica a risvegliarsi e i medici mostrano una certa preoccupazione.

Annabelle avrà davvero compiuto un folle gesto? Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore inoltre, Robert avrà modo di parlare con Franzi. Visto che ha salvato Valentina riportandola sana e salva a casa, le offrirà la possibilità di lavorare al Fürstenhof come cameriera.

Infine, negli episodi dal 23 al 29 febbraio della soap Tempesta d’amore in onda su Rete 4 vedremo Henry alle prese con un imprevisto. Sebbene involontariamente, Jessica gli provocherà una reazione allergica. Peccato che Henry debba incontrare una persona importante. Come rimedierà? La Bronckhorst avrà una soluzione alquanto bizzarra ma che potrebbe funzionare.