Bufera a Uomini e Donne: la lite tra Gianni e Barbara degenera: “Fatti i ca… tuoi” (VIDEO)

Oggi, martedì 18 febbraio, è finalmente andata in onda la puntata di Uomini e Donne in cui Gianni Sperti e Barbara De Santi si sono pesantemente scontrati. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui è giunto un nuovo corteggiatore per la dama. Quest’ultimo è apparso un uomo alquanto facoltoso e di bell’aspetto, sta di fatto che la maestra ha subito accettato di conoscerlo.

Tale scelta repentina ha fatto sorgere qualche domanda negli opinionisti, i quali le hanno domandato cosa l’avesse colpita del nuovo arrivato. Da quel momento si è aperta una diatriba sull’importanza dei soldi e la De Santi ha colto la palla al balzo per parlare della vita personale dell’ex di Paola Barale.

Le accuse di Barbara De Santi contro Gianni

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Gianni ha insinuato che Barbara avesse accettato di frequentare un uomo solo per interessi economici. Dopo tali affermazioni, la dama ha lanciato una frecciatina all’opinionista dicendogli che lei non fosse una mantenuta a dispetto di qualcun altro. Subito dopo aver pronunciato queste parole, in studio è calato il gelo. Il collega della Cipollari è restato qualche secondo in silenzio e poi ha replicato.

Sperti ha spiegato che non avrebbe voluto affrontare questo argomento in studio, tuttavia, ne è stato costretto. Stando a quanto emerso, infatti, pare che Barbara abbia parlato sui social della vita privata dell’opinionista avallando le affermazioni della sua ex moglie Paola Barale. Quest’ultima aveva dichiarato di non aver fatto figli con il suo ex marito in quanto era solo lei a lavorare.

Standing ovation a Uomini e Donne per Sperti

Una volta venuti a galla questi altarini, Gianni ha mortificato Barbara dicendo di farsi gli affari suoi sulle questioni personali e il pubblico di Uomini e Donne lo ha applaudito. A quel punto, allora, la donna si è sentita alle strette ed ha ammesso di non avere più voglia di continuare a stare in trasmissione. Maria De Filippi ha cercato di mediare in questa situazione ed ha provato a far capire alla dama i suoi errori.

L’insegnante, in un primo momento, ha negato di aver parlato in privato delle situazioni private di Gianni Sperti, ma in seguito è stata incastrata da uno screen. A quel punto ha chiesto scusa ed è scoppiata in lacrime.