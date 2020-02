Una Vita anticipazioni spagnole: Marlen perseguita Genoveva

Le anticipazioni spagnole di Una Vita vedranno l’arrivo della temibile Genoveva, sposata con Samuel Alday. La donna avrà un passato oscuro e i vicini si accorgeranno che nasconde molti scheletri nell’armadio. Nel frattempo, Cinta ed Emilio intrecceranno una relazione segreta.

Una Vita anticipazioni: una nemica di troppo

Nelle puntate spagnole della soap opera, che vedremo in onda su Canale 5 tra circa due mesi, si formerà una nuova coppia. Si tratta di Cinta ed Emilio. Il loro amore sarà contrastato, tanto da essere costretti a vivere la relazione in grande segreto. Nel frattempo, Ursula uscirà di prigione dopo essere stata giudicata innocente per l’omicidio di frate Guillermo.

La Dicenta verrà accolta molto male dai vicini e sarà costretta a dormire per strada. Stando alle trame di Una Vita inoltre, Genoveva leggerà con trepidazione una lettera di Alfredo, nella quale l’uomo la informerà di aver scoperto chi la sta pedinando: è Marlen, una sua vecchia amica d’infanzia.

Intanto, Ramon andrà a vivere nella casa di Antonito e Lolita e deciderà finalmente di rendere pubblico il suo rapporto con Carmen. Arantxa, un’altra delle nuove protagoniste di Una Vita, coglierà in flagrante Cinta ed Emilio. I due però, spinti dall’irrefrenabile passione, decideranno comunque di vedersi clandestinamente.

La ragazza vorrà fare sul serio e così proporrà al suo innamorato di fidanzarsi ufficialmente. Cinta riceverà un netto rifiuto e sprofonderà nel dolore. Emilio le sta nascondendo qualcosa?

Una nuova alleanza

Come svelano le anticipazioni di Una Vita, Genoveva vorrà incontrare Marlen. Inaspettatamente, le due donne diventeranno complici. La giovane proporrà infatti alla dark lady di uccidere Alfredo per impossessarsi del suo patrimonio. Nel frattempo, Ursula riuscirà a trovare occupazione e alloggio presso un ristorante del quartierino. Qui stringerà amicizia con Agustina, una cameriera tanto dolce quanto sfortunata.

Genoveva ripenserà alla proposta criminale di Marlen ma deciderà di non accettarla. Impaurita per le eventuali conseguenze, le intimerà di lasciare Acacias. Alfredo invece berrà scoperto dalla moglie parlare animatamente con Cristobal, l’uomo che mise fine alla vita di Samuel Alday. Inutile dire che Genoveva tremerà di paura.

La realtà però sarà ben diversa. Come rendono noto gli spoiler infatti, Alfredo spiegherà a Genoveva di aver assoldato Cristobal per proteggerla da Marlen, intenzionata ad assassinarla. Quando i due torneranno a casa, la donna scoprirà una foto sulla porta nella quale Alfredo bacia una giovane ragazza.

A lasciare quella prova è stata Marlen. Che cosa vuole da loro? Non resta che attendere le prossime puntate di Una Vita per scoprire altri dettagli su questa intressante storyline.