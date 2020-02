Un posto al sole, spoiler 19 febbraio: Arianna e Andrea si preparano a partire

Gli spoiler di Un posto al sole, inerenti la puntata di mercoledì 19 febbraio 2020, si presentano vivaci. Nell’appuntamento numero 5443 della celebre soap opera napoletana assisteremo ad un ‘povero’ Alberto costretto a sottostare alle regole condominiali.

Per Arianna e Andrea ci sarà da fare festa grazie ad una lieta novella. Presto la coppia volerà all’estero per raggiungere il Madagascar. Brutte novità, invece, per Serena e Filippo. A quanto pare non andrà a buon fine il tentativo di quest’ultimi di rimettere in sesto la famiglia.

Un posto al sole anticipazioni del 19 febbraio 2020

A quanto pare Serena non riesce a tirare avanti da sola, infatti si sente affaticata per la sua condizione di madre single. Ed ecco che la donna ha preso la decisione di aprire una breccia per permettere a Filippo di ricostruire la loro famiglia.

Durante la puntata di mercoledì vedremo i due coniugi lasciarsi andare davanti ad una romantica cena. Peccato che la serenità sarà presto sconquassata dall’intrusione di un certo personaggio, Leonardo.

Diverso il discorso per Andrea e Arianna. Dopo aver attraversato una fase di crisi in cui tutto sembrava portare alla rottura definitiva, ecco che qualcosa è cambiato. Il Pergolesi e la sua amata si sono riconciliati ed hanno festeggiato con gioia assoluta la notizia sulla buona riuscita della gravidanza. Alla Terrazza si festeggerà e tutti si uniranno alla felicità della coppia. Arianna non avrà più alcun dubbio e si preparerà a chiarire una volta per tutte la storia con Samuel.

Alberto, frattanto, senza più uno spicciolo, si è visto costretto a trasferirsi al Palazzo Palladini tra lo scetticismo degli altri inquilini. Nonostante ciò, l’uomo non potrà permettersi di fare di testa sua dato che dovrà sottostare alle scelte dei condomini.

Un posto al sole spoiler: Clara decide di interrompere la gravidanza

Nei prossimi appuntamenti di Un posto al sole ne vedremo ci cotte e crude con Clara prendere una cruenta decisione: abortire. Nonostante i tentativi di dissuasione di Angela e Giulia, la bellissima cameriera di Alberto sarà intenzionata ad andare fino in fondo.

Arianna, prima di lasciare Napoli per recarsi in Madagascar, dovrà rivedere i ruoli all’interno del Vulcano. Infine, Patrizio riceverà uno scherzo esilarante.