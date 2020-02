Roberta Di Padua, conoscete l’ex compagno? È il fratello di un noto tronista di Uomini e Donne

Tra le dame più seguite del trono over di Uomini e Donne, troviamo Roberta Di Padua. La giovane, infatti, è considerata una delle donne più belle del programma, oltre ad essere apprezzata per la sua schiettezza e sincerità.

Sulla sua vita privata si sa ben poco e in tanti sono curiosi di conoscere qualche dettaglio in più. Ad esempio chi è il suo ex compagno con il quale ha avuto un bambino.

Ecco chi è l’ex compagno di Roberta Di Padua

L’ex compagno di Roberta è il fratello di un ex tronista molto conosciuto, Federico D’Aguanno, che Maria De Filippi allontanò dalla trasmissione. Il giovane come i veri appassionati del programma ricordano, prese in giro all’epoca tutta la redazione fidanzandosi di nascosto con la sua corteggiatrice Valentina. L’ex compagno di Roberta di Padua si chiama Giuseppe D’Aguanno e dalla loro unione è nato anche un bambino di nome Alex. (Continua dopo il post)

Oggi vive a Pontecorvo in provincia di Frosinone, ed ha lavorato per anni nella politica, locale e non solo. Roberta, infatti, ha ricoperto per molto tempo il ruolo di assistente di Mario Abbruzzese presidente del Consiglio regionale del Lazio.