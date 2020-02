Oroscopo Paolo Fox 19 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 19 febbraio è pronto a raccontare che cosa hanno in serbo gli astri per i 12 segni zodiacali. Per i nativi del Leone è una giornata dubbiosa, invece, per le persone nate sotto il segno dei Pesci è molto tesa. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per tutti i simboli dello Zodiaco.

Paolo Fox oroscopo 19 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Quando non vi trovate più bene nel lavoro, quando si hanno delle perplessità di tipo professionale e pratico, è normale allontanarsi dai sentimenti. Da una parte volete provare nuove emozioni, dall’altra però faticate a vivere un sentimento nel modo e nei tempi in cui desiderate.

Toro – Questa è una giornata di forza per i sentimenti, le relazioni. Potreste addirittura approfittare di questa giornata per avanzare una proposta. Tutto ciò che nasce in queste 48 ore è davvero importante nella vostra vita.

Gemelli – Con questo Sole dissonante non bisogna scherzare, anzi dovete stare molto attenti alle questioni lavorative. Giorni fa l’uomo delle stelle vi ha spiegato che ci sono tempi da seguire: se aspettate una risposta, dal 23 marzo l’avrete. Venerdì e sabato saranno due giornate ideali per recuperare un sentimento.

Previsioni di mercoledì 19 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – Giornata polemica: potreste anche pensare ‘Chi me lo ha fatto fare di accettare questo lavoro’. In queste 48 ore c’è un po’ di agitazione nell’aria, fate attenzione alle discussioni.

Leone – Questa è una giornata che genera dubbi, che entro sabato potrebbero aumentare. È come se voi volesse chiarire una questione ed è quindi probabile che vogliate sollevare un problema per testare un rapporto di lavoro o d’amore.

Vergine – Quando l’oroscopo è buono non dovete aspettare una manna dal cielo, ma dovete provocare gli eventi! Queste 48 ore possono generare un miglioramento, e se qualcosa va male, parlate con molta chiarezza.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Fino a giovedì possono nascere delle perplessità. Il vostro è un segno che si fida molto degli altri e che vuole bene alle persone che ha attorno. A volte, però, peccate di ingenuità. Quando vi fidate troppo degli altri, spesso siete costretti a fare un passo indietro perché nel tempo vi deludono. In questi giorni potete anche capire chi è leale con voi e chi è sempre stato sleale nei vostri confronti.

Scorpione – Questo non è un periodo semplice ma stanno per arrivare delle soluzioni in più. Da questo mercoledì il Sole fa un transito davvero bellissimo e la giornata di domenica sarà molto intrigante per le coppie che si amano. Dovete curare di più il vostro fisico.

Sagittario – In questa giornata potreste ritrovare l’amore fisico ma anche l’amore per un progetto di lavoro. Per voi è molto importante che ci sia la passione in generale nella vita. Inoltre, vi piace molto vivere ponendovi degli obiettivi da raggiungere.

L’oroscopo di Paolo Fox del 19 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata Giove, Saturno, Luna, Marte e Sole sono favorevoli. Coloro che sono in pensiero per la propria attività oppure nervosi a causa delle incertezze, devono guardarsi attorno e cogliere al volo un’opportunità.

Acquario – Questo è un periodo davvero interessante, state raggiungendo la vetta. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di sfruttare questa giornata perché se in amore ci sono stati dubbi, ora potrete recuperare. Per metà anno sono previsti cambiamenti esistenziali. Preparatevi.

Pesci – Spesso in amore ci sono tensioni perché pretendete di vivere le storie con massimo trasporto. Gli uomini del segno tendono a tradire il proprio partner d’amore quando ritengono che una storia non abbia più peso. Mercoledì e giovedì sono due giornate che portano fortuna dall’esterno.