Grande fratello VIP: Eleonora Giorgi si sfoga sul web dopo l’incontro con Paolo

Durante il corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip Paolo Ciavarro vive una forte emozione dopo aver riabbracciato i suoi genitori. Le parole dell’attrice Eleonora Giorgi mettono in forte imbarazzo Clizia Incorvaia.

La Storia d’amore tra Paolo e Clizia, emozioni per tutti

La storia d’amore tra Paolo e Clizia sta appassionando tutti i telespettatori. Ma nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, alcune dichiarazioni hanno creato dei dissapori tra i due giovani.

Il primo ingresso nella casa è di Massimo Ciavarro che si congratula col figlio per il suo carattere dolce e rispettoso. L’attore ha riferito di essere orgoglioso del figlio, suggellando il momento con un dolce abbraccio. In un secondo momento fa ingresso nella casa Eleonora Giorgi che parla della relazione d’amore tra il figlio e la Incorvaia. Ma le sue parole piuttosto dubbiose riguardo un possibile futuro di coppia tra i giovani hanno creato qualche dissapore.

Poche settimane fa Eleonora Giorgi nel corso di un’intervista al giornale “Chi” si sarebbe lasciata andare in dichiarazioni che hanno fortemente messo in imbarazzo la neonata coppia del Grande Fratello Vip. L’attrice sostiene di non vedere un futuro per la coppia, in quanto presi più dalla passione che dal sentimento d’amore.

Ma la Giorgi non si sarebbe mai aspettata lo sguardo e le parole di disapprovazione del figlio, al quale non sono piaciute le sue dichiarazioni, viste come un intromissione nella sua personale storia d’amore con Clizia Incorvaia.

Paolo Ciavarro si scusa con Clizia per le parole della madre

Clizia Incorvaia ascolta la conversazione dal confessionale, e confessa di essersi sentita fortemente a disagio dalle dichiarazioni della madre di Paolo. Tanto da pensare addirittura di volersi sottrarre all’incontro con i papabili futuri suoceri.

Subito dopo l’incontro con i genitori Paolo ha ammesso alla dolce Clizia tutto il suo disappunto sulle parole della madre, non apprezzando affatto la sua intromissione nel loro rapporto di coppia. E proprio Clizia durante il corso della puntata ha tenuto a precisare che avrebbe da perdere molto di più lei rispetto a Paolo, data la sua delicata situazione coniugale con Francesco Sarcina.

Eleonora Giorgi parla del figlio col cuore spezzato

Al termine della puntata Eleonora Giorgi è stata subissata di messaggi contrari alle sue dichiarazioni, tanto da lasciarsi andare in un lungo sfogo su Instagram. La Giorgi ha notato lo sguardo di disappunto del figlio per le parole della madre rilasciate durante l’intervista al giornale “Chi“.

Oltre alle critiche mosse riguardo l’intensità della passione espressa dal figlio in casa, sotto lo sguardo di molti telespettatori. La Giorgi ha poi aggiunto che le sue parole siano state travisate e di avere il cuore spezzato.