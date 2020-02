L’addio di Benji e Fede, una scelta difficile

Un triste annuncio per i fan

Dopo nove anni di carriera si conclude il 3 maggio 2020 si conclude questo percorso musicale insieme. Benji e Fede si esibiranno insieme per l’ultima volta all’Arena di Verona. Annunciano la separazione sul profilo ufficiale Instagram, e comunicano che tutti i dettagli saranno presenti nel libro “Naked”.

Il libro uscirà il 17 marzo e ci saranno i loro pensieri su questo percorso speciale e intenso. La promessa del famoso duo di raccontare tutto sulla loro scelta non convince a pieno i fan. Molti pensano a una strategia per promuovere il concerto, ma c’è la curiosità forte di sapere i retroscena di questa decisione.

Si sono confrontati come veri fratelli

Benji e Fede ormai sono adulti, la scelta è frutto di una lunga riflessione e rispetto nei confronti dell’altro. Molti sono i commenti su questa rottura, alcuni sperano che non sia vero o che ci sia un ripensamento. I due artisti vogliono riprendere in mano la propria vita uno lontano dall’altro.

Non mancano alcune insinuazioni, per qualcuno la colpa di questo allontanamento è di Bella Thorne, la fidanzata di Benji. Secondo alcuni, il ragazzo, vorrebbe trasferirsi in America per stare con la fidanzata. Fede fa coppia invece con Paola Di Benedetto, protagonista del Grande Fratello Vip 2020. Proprio di recente la ragazza racconta il suo dolore.

Benji e Fede sono al loro quinto album, tutti primi nelle classifiche di vendita. Il concerto sarà un’occasione per ripercorrere tutti i brani più belli della loro carriera e per festeggiare l’amicizia che li lega. Un vero e proprio evento da non perdere.

Si sono conosciuti su Facebook

I due ragazzi sono entrambi modenesi ma si conoscono solo nel 2010 su Facebook. Inizialmente pubblicano solo alcune cover su YouTube. Uno dei loro singoli più famosi è del 2019 “Dove e quando”. Il duo in questo momento intonerebbe un successo degli anni precedenti che recita proprio che tutto succede per una regione. L’attesa dell’uscita del libro è in forte crescita perché tutti vogliono saperne di più.