Uomini e Donne, il dramma dell’ex tronista: “Dal trono alla prigione. Quel che mi è successo è assurdo”

Di sicuro i veri appassionati di Uomini e Donne ricorderanno Alessio Lo Passo. L’ex corteggiatore del trono classico ha trascorso un brutto periodo e lo ha raccontato al settimanale “Mio”.

Il giovane è stato arrestato per estorsione ai danni di un chirurgo e con molto coraggio ha rivissuto quei mesi terribili, raccontando nei dettagli cosa è accaduto.

Il dramma di Alessio Lo Passo

Il 22 aprile del 2017 Alessio Lo Passo è stato arrestato dopo la condanna in via definitiva a 3 anni, per estorsione nei confronti di un chirurgo. Il giovane ha trascorso in carcere quattro mesi e lì ha vissuto in una cella insieme ad altri detenuti colpevoli di reati più gravi.

Dopo Uomini e Donne ha deciso di rifarsi il naso ma successivamente ha accusato il medico di aver commesso un errore, sfigurandolo. Da qui la minaccia e la richiesta di un risarcimento.

Fino ad oggi non ha mai fatto il nome del dottore ora vuole solamente riprendere la sua vita in mano. Ritornando a La Spezia, suo paese natale, è tornato ad occuparsi della sua passione e grazie al brevetto preso da poco può svolgere l’attività di personal trainer.

Chi è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne?

Alessio è nato a Cassando dello Ionio in provincia di Cosenza nel 1983. All’età di 7 anni, però, con i suoi genitori e i due fratelli, Francesco e Dario, si è trasferito a La Spezia e nel 2017 come già scritto in precedenza è stato arrestato. Il giovane è stato corteggiatore a Uomini e Donne di Giulia Montanarini, che alla fine del suo percorso televisivo lo ha scelto.

La loro relazione però è durata pochissimo ed è finita anche in malo modo. Successivamente, Maria gli ha proposto il trono, nella stagione 2011/2012, ma la sua esperienza si è interrotta.

Lo Passo è andato contro le regole del programma, sentendosi segretamente con una sua corteggiatrice, Francesca Pierini. Un caratterino non proprio facile che come si è visto gli ha portato tanti problemi. Ecco Alessio insieme alla sua ex fidanzata: