Rosanna Lambertucci: Vittima di una truffa: “Telefonata, sua figlia è in arresto in Brasile, chiedono denaro per rilasciarla. pronta a pagare”

Un tentativo di truffa a Rosanna Lambertucci le stava costando molto caro, le avevano detto per telefono che la figlia era in arresto in Brasile e volevano soldi, lei stava per cedere

La giornalista e scrittrice Rosanna Lambertucci stava per cadere vittima di un tentativo di truffa. L’inganno era stato architettato prendendo come oggetto la figlia, Angelica Amodei. La stessa conduttrice ha raccontato la sua avventura, per fortuna finita bene, a La vita in diretta.

La Lambertucci ha detto di essere stata chiamata al telefono alle nove del mattino da un certo avvocato Valente. L’avvocato le diceva che la figlia Angelica la cercava con una certa urgenza. Alcuni minuti dopo il telefono squillò nuovamente.

Nella seconda telefonata a chiamarla era invece il consolato d’Italia in Brasile. In effetti, in un certo senso i conti tornavano perché la figlia era proprio lì. Ed è stato in quel momento che i truffatori hanno messo in atto il loro piano.

Rosanna Lambertucci era pronta a pagare per la figlia

Ma cosa hanno fatto dunque i truffatori? Secondo quanto ha raccontato la Lambertucci il loro intento era quello di spillarle del denaro. Il modo migliore per indurla a sborsare il denaro era quello di farla preoccupare per la figlia.

Quindi, quale miglior cosa che parlare di un arresto? E così colui che era al telefono raccontò a Rosanna che la figlia era in stato di fermo. Il motivo? Perché aveva preso un’auto a noleggio ma aveva la patente scaduta.

L’arresto era scattato immediatamente perché in Brasile le leggi in merito sono severissime e quindi bisogna pagare per rilasciarla. E a quanto ammontava la multa? I truffatori avevano richiesto una cifra che si aggirava a svariate migliaia di euro!

Per poco la Lambertucci non ci cascava!

La Lambertucci ha ammesso che stava per credere alla truffa e di essere disposta a pagare. La preoccupazione per quanto accaduto alla figlia le aveva fatto venire un colpo. La voce al telefono le diceva che bisognava pagare la multa da pagare all’Agenzia delle Entrate. L’importo si aggirava attorno alle 1400 euro e 1800 euro e Rosanna era quasi sul punto di inviare i soldi.

Tuttavia, per paura che tutto ciò non corrispondesse a verità, prima di inviare i soldi ha chiamato il genero. Per fortuna, anche se era notte, il genero le aveva risposto e le aveva detto che la figlia dormiva accanto a lui. Così la Lambertucci ha sventato la truffa e ha capito che avevano organizzato tutto sui social.